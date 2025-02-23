Єврорада збереться на спеціальне засідання щодо України та безпеки Європи

Кошту заявив, що зараз "вирішальний момент"

Антоніу Кошта (Фото: RONALD WITTEK / EPA)

Голова Європейської ради Антоніу Кошта вирішив скликати спеціальне засідання цієї інституції на 6 березня.

"Ми переживаємо вирішальний момент для України та європейської безпеки", – написав посадовець у соцмережі X.

Кошту зазначив, що під час консультацій з європейськими лідерами почув спільну прихильність до розв'язання цих завдань на рівні ЄС: посилення оборони Європи та "рішучий внесок" у мир на континенті та довгострокову безпеку України.

Чиновник анонсував, що продовжить роботу разом з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та всіма державами-членами ЄС.

ДОВІДКА Єврорада — це вищий політичний орган ЄС, який складається з глав держав та урядів членів блоку. Єврорада — це вищий політичний орган ЄС, який складається з глав держав та урядів членів блоку.