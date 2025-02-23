Єврорада збереться на спеціальне засідання щодо України та безпеки Європи
Голова Європейської ради Антоніу Кошта вирішив скликати спеціальне засідання цієї інституції на 6 березня.
"Ми переживаємо вирішальний момент для України та європейської безпеки", – написав посадовець у соцмережі X.
Кошту зазначив, що під час консультацій з європейськими лідерами почув спільну прихильність до розв'язання цих завдань на рівні ЄС: посилення оборони Європи та "рішучий внесок" у мир на континенті та довгострокову безпеку України.
Чиновник анонсував, що продовжить роботу разом з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та всіма державами-членами ЄС.
ДОВІДКАЄврорада — це вищий політичний орган ЄС, який складається з глав держав та урядів членів блоку.
- 18 лютого Politico з посиланням на джерела повідомило, що країни-члени ЄС готують пакет військової допомоги для України на суму не менш ніж 6 млрд євро, оскільки вони прагнуть посилити стратегічну позицію Києва на початку очолюваних США переговорів із Росією.
- 22 лютого це ж видання заявило, що європейські країни готують масштабний пакет військової допомоги для України на суму щонайменше 20 млрд євро, оскільки США все більше демонструють відхід від підтримки Києва.
- 23 лютого президент Зеленський повідомив, що європейські країни "вже думають" над форматом збільшення допомоги Україні у разі викликів. Глава держави висловлювався у контексті можливого скорочення американської допомоги для України.