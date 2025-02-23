Зеленський підтвердив, що Європа готується збільшити допомогу Україні, якщо США скоротять
Артем Джеріпа
Редактор новин LIGA.net
Валерія Кондратова
спеціальний кореспондент LIGA.net
Президент Володимир Зеленський повідомив, що європейські країни "вже думають" над форматом збільшення допомоги Україні у разі викликів. Так голова держави відповів на запитання журналістки LIGA.net під час пресконференції.
За його словами, Україна веде відповідні переговори з Європою.
Голова держави висловлювався у контексті можливого скорочення американської допомоги для України.
Також український лідер вважає, що потрібно зосередитися на тому, аби не втратити підтримку США, а не розмірковувати про план "Б", зокрема, щодо підтримки від Китаю.
- 18 лютого Politico з посиланням на джерела повідомило, що країни-члени ЄС готують пакет військової допомоги для України на суму не менш ніж 6 млрд євро, оскільки вони прагнуть посилити стратегічну позицію Києва на початку очолюваних США переговорів з Росією.
- 22 лютого це ж видання заявило, що європейські країни готують масштабний пакет військової допомоги для України на суму щонайменше €20 млрд, оскільки США все більше демонструють відхід від підтримки Києва.