Зеленський підтвердив, що Європа готується збільшити допомогу Україні, якщо США скоротять

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що європейські країни "вже думають" над форматом збільшення допомоги Україні у разі викликів. Так голова держави відповів на запитання журналістки LIGA.net під час пресконференції.

За його словами, Україна веде відповідні переговори з Європою.

Голова держави висловлювався у контексті можливого скорочення американської допомоги для України.

Також український лідер вважає, що потрібно зосередитися на тому, аби не втратити підтримку США, а не розмірковувати про план "Б", зокрема, щодо підтримки від Китаю.