LIGA.net запитала Зеленського, чи може Китай замінити США для України: Треба не втратити Штати

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський вважає, що потрібно зосередитися на тому, аби не втратити підтримку США, а не розмірковувати про план "Б", зокрема, щодо підтримки від Китаю. Так голова держави відповів на запитання журналістки LIGA.net під час пресконференції.

Президента запитали, чи зможе Китай стати "запасним аеродромом" для України, якщо на тлі зближення США та Росії Штати скоротять підтримку, а Пекін дистанціюється від РФ.

"Я звик боротися до кінця. І тому я не хочу, щоб ми думали про план "Б" або говорили про нього вголос. А все ж таки зосередилися на тому, щоби не втратити США", – відповів Зеленський.

Він нагадав, що до повномасштабного вторгнення Україна мала дуже великий товарообіг з Китаєм, зокрема в агропромисловому секторі він був більшим, ніж з Європою.

На думку голови держави, Україна може мати економічні відносини з Китаєм, і він має бути присутній під час мирного врегулювання, про що Пекіну повідомляли під час роботи над Формулою та Самітом миру.

"Особливо у той момент, коли можуть обговорюватися питання про територіальну цілісність і суверенітет України. І якщо вони нам можуть допомогти в цьому питанні, у відносинах з партнерами або у примушенні Росії визнати територіальну цілісність України, то, а чому ні? Ми не можемо відкидати тих чи інших партнерів, бо ми у війні", – пояснив голова держави.

Водночас він визнав, що наразі немає серйозних сигналів від Китаю, що той готовий на таку роботу.