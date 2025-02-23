LIGA.net спросила Зеленского, может ли Китай заменить США: Нам надо не потерять Штаты

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский считает, что нужно сосредоточиться на том, чтобы не потерять поддержку США, а не рассуждать о плане "Б", в частности, о поддержке Китая. Так глава государства ответил на вопросы журналистки LIGA.net во время пресс-конференции.

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Президент спросил, сможет ли Китай стать "запасным аэродромом" для Украины, если на фоне сближения США и России Штаты сократят поддержку, а Пекин дистанцируется от РФ.

"Я привык бороться до конца. И потому я не хочу, чтобы мы думали о плане "Б" или говорили о нем вслух. А все же сосредоточились на том, чтобы не потерять США", – ответил Зеленский.

Он напомнил, что до полномасштабного вторжения Украина имела очень большой товарооборот с Китаем, в частности, в агропромышленном секторе он был больше, чем с Европой.

По мнению главы государства, Украина может иметь экономические отношения с Китаем, и он должен присутствовать во время мирного урегулирования, о чем сообщали Пекину во время работы над Формулой и Саммитом мира.

"Особенно в тот момент, когда могут обсуждаться вопросы о территориальной целостности и суверенитете Украины. И если они нам могут помочь в этом вопросе, в отношениях с партнерами или в принуждении России признать территориальную целостность Украины, то, а почему нет? Мы не можем отвергать тех или иных партнеров, потому что мы в войне", – объяснил глава государства.

В то же время, он признал, что пока нет серьезных сигналов от Китая, что тот готов на такую работу.