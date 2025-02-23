LIGA.net спросила Зеленского, может ли Китай заменить США: Нам надо не потерять Штаты
Президент Владимир Зеленский считает, что нужно сосредоточиться на том, чтобы не потерять поддержку США, а не рассуждать о плане "Б", в частности, о поддержке Китая. Так глава государства ответил на вопросы журналистки LIGA.net во время пресс-конференции.
Президент спросил, сможет ли Китай стать "запасным аэродромом" для Украины, если на фоне сближения США и России Штаты сократят поддержку, а Пекин дистанцируется от РФ.
"Я привык бороться до конца. И потому я не хочу, чтобы мы думали о плане "Б" или говорили о нем вслух. А все же сосредоточились на том, чтобы не потерять США", – ответил Зеленский.
Он напомнил, что до полномасштабного вторжения Украина имела очень большой товарооборот с Китаем, в частности, в агропромышленном секторе он был больше, чем с Европой.
По мнению главы государства, Украина может иметь экономические отношения с Китаем, и он должен присутствовать во время мирного урегулирования, о чем сообщали Пекину во время работы над Формулой и Саммитом мира.
"Особенно в тот момент, когда могут обсуждаться вопросы о территориальной целостности и суверенитете Украины. И если они нам могут помочь в этом вопросе, в отношениях с партнерами или в принуждении России признать территориальную целостность Украины, то, а почему нет? Мы не можем отвергать тех или иных партнеров, потому что мы в войне", – объяснил глава государства.
В то же время, он признал, что пока нет серьезных сигналов от Китая, что тот готов на такую работу.
- 15 февраля Украина и Китайская народная республика провели переговоры в Мюнхене, глава украинской дипломатии Сибига пригласил своего китайского коллегу Ван в Киев.
- 17 февраля Зеленский заявил, что Китай впервые проявил настоящую заинтересованность в содействии мирным переговорам по поводу российско-украинской войны. Он считает, что Пекин может находиться за столом переговоров, если будет готов предоставить гарантии безопасности.