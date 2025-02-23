Зеленский подтвердил, что Европа готовится увеличить помощь Украине, если США сократят

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что европейские страны "уже думают" над форматом увеличения помощи Украине в случае вызовов. Так глава государства ответил на вопросы журналистки LIGA.net во время пресс-конференции.

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По его словам, Украина ведет переговоры с Европой.

Глава государства высказывался в контексте возможного сокращения американской помощи для Украины.

Также украинский лидер считает, что нужно сосредоточиться на том, чтобы не потерять поддержку США, а не рассуждать о плане "Б", в частности, о поддержке от Китая.