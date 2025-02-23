Зеленский подтвердил, что Европа готовится увеличить помощь Украине, если США сократят
Артём Джерипа
Редактор новостей LIGA.net
Валерия Кондратова
специальный корреспондент LIGA.net
Президент Владимир Зеленский сообщил, что европейские страны "уже думают" над форматом увеличения помощи Украине в случае вызовов. Так глава государства ответил на вопросы журналистки LIGA.net во время пресс-конференции.
По его словам, Украина ведет переговоры с Европой.
Глава государства высказывался в контексте возможного сокращения американской помощи для Украины.
Также украинский лидер считает, что нужно сосредоточиться на том, чтобы не потерять поддержку США, а не рассуждать о плане "Б", в частности, о поддержке от Китая.
- 18 февраля Politico со ссылкой на источники сообщило, что страны-члены ЕС готовят пакет военной помощи для Украины на сумму не менее 6 млрд евро, поскольку они стремятся усилить стратегическую позицию Киева в начале возглавляемых США переговоров с Россией.
- 22 февраля это же издание заявило, что европейские страны готовят масштабный пакет военной помощи для Украины на сумму не менее 20 млрд евро, поскольку США все больше демонстрируют отход от поддержки Киева.