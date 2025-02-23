Зеленский: США еще не передали оружие на $15 млрд, объявленное при предыдущей власти

Новую помощь власти США хотят оказывать под то, что Украина будет компенсировать ее, заметил президент

Владимир Зеленский (Фото: RONALD WITTEK/EPA)

США продолжают оказывать Украине военную помощь, объявленную при предыдущей власти, но поставки замедлены. "в пути" в Украину находится оружие и технические средства от США на $15 млрд, заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

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Хотя помощь не остановлена, но новую поддержку США не провозглашают, заметил президент.

Зеленский считает, что действующие власти США готовы оказывать новую поддержку под то, что Украина будет компенсировать ее.

"Мы готовы проговорить формат: что мы получим и как мы отдаем. Готовы это проговорить в этом соглашении [о редкоземельных металлах]", – подытожил глава государства.