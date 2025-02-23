Зеленський: США ще не передали зброї на $15 млрд, оголошену за попередньої влади

Нову допомогу влада США хоче надавати під те, що Україна компенсуватиме її, зауважив президент

Володимир Зеленський (Фото: RONALD WITTEK / EPA)

США продовжують надавати Україні військову допомогу, оголошену за попередньої влади, але постачання сповільнено. "У дорозі" до України перебуває зброя та технічні засоби від Штатів на $15 млрд, заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції.

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Хоча допомога не зупинена, але нову підтримку США не проголошують, зауважив президент.

Зеленський вважає, що чинна влада США готова надавати нову підтримку під те, що Україна буде компенсувати її.

"Ми готові проговорити формат: що ми отримаємо і як ми віддаємо. Готові це проговорити у цій угоді [про рідкісноземельні метали]", – підсумував голова держави.