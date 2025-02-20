У Раді заперечують, що США зупинили продаж зброї Україні
Сполучені Штати не зупиняли продаж своєї зброї для України, повідомила LIGA.net народна депутатка від Голосу Олександра Устінова з посиланням на європейських партнерів.
"Інформація не відповідає дійсності", – заявила вона.
Устінова зазначила, що наразі жоден з європейських партнерів, які купують зброю Україні, не підтвердили такі дані.
Раніше інший депутат від Голосу, член оборонного комітету Роман Костенко заявив в ефірі ведучої Наталії Мосейчук, що нібито США зупинили продаж зброї до України, і європейські компанії чекають на відповідний дозвіл.
Під час пресконференції у Білому домі радника президента США з нацбезпеки Майка Волтца також запитали про цю інформацію. У відповідь він пояснив, що більшість допомоги Україні Америка надає з власних складів, і такі постачання потребують часу.
Йдеться про підтримку у межах програми PDA, оголошену ще під час попередньої адміністрації. Водночас посадовець не відповів напряму, чи Штати припинили продавати зброю до України. Ймовірно, він міг не зрозуміти питання.
Інших коментарів з американської сторони наразі не було.
- Впродовж останніх двох днів триває публічна суперечка між президентами Трампом та Зеленським.
- На початку лютого пані посол України у США повідомляла, що українська сторона у щоденному режимі працює з командою Пентагону, яка відповідає за допомогу Києву.