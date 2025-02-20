У Раді заперечують, що США зупинили продаж зброї Україні

Радник Трампа зауважив, що передання військової допомоги потребує часу. Щодо продажу озброєння не відповів

Фото: The White House

Сполучені Штати не зупиняли продаж своєї зброї для України, повідомила LIGA.net народна депутатка від Голосу Олександра Устінова з посиланням на європейських партнерів.

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"Інформація не відповідає дійсності", – заявила вона.

Устінова зазначила, що наразі жоден з європейських партнерів, які купують зброю Україні, не підтвердили такі дані.

Раніше інший депутат від Голосу, член оборонного комітету Роман Костенко заявив в ефірі ведучої Наталії Мосейчук, що нібито США зупинили продаж зброї до України, і європейські компанії чекають на відповідний дозвіл.

Під час пресконференції у Білому домі радника президента США з нацбезпеки Майка Волтца також запитали про цю інформацію. У відповідь він пояснив, що більшість допомоги Україні Америка надає з власних складів, і такі постачання потребують часу.

Йдеться про підтримку у межах програми PDA, оголошену ще під час попередньої адміністрації. Водночас посадовець не відповів напряму, чи Штати припинили продавати зброю до України. Ймовірно, він міг не зрозуміти питання.

Інших коментарів з американської сторони наразі не було.