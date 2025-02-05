Україна у щоденному режимі працює з профільною командою Пентагону – Маркарова
Українська сторона у щоденному режимі працює з командою Міністерства оборони США, яка відповідає за допомогу Києву. Про це повідомила пані посол України у США Оксана Маркарова в інтерв'ю Суспільному.
Вона зауважила, що ця команда, суттєво посилена у 2022-му після повномасштабного вторгнення РФ, залишається на місцях у Пентагоні.
Маркарова повідомила, що заміна профільної заступниці помічника міністра оборони США Лори Купер була запланованою, й про це заздалегідь знали ще до інавгурації президента Дональда Трампа.
Зі Стівеном Шляйном, який тимчасово обіймає посаду після Купер, та іншою частиною команди Пентагону також відбувається активна робота та комунікація, додала пані посол.
Вона пояснила, що у Пентагоні фактично є дві паралельні структури військового та політичного командування: голова Об'єднаного комітету начальників штабів Чарльз Браун, очільники родів військ та директори багатьох агенцій залишаються на посадах, водночас політична вертикаль оновлюється з приходом нової адміністрації.
За словами чиновниці, Україна продовжує працювати з цією не оновленою вертикаллю – як правило це люди призначені лише два роки тому (тобто мають ще половину каденції попереду).
Загалом, українська сторона не бачить зменшення ані обсягу контактів, ані обсягів роботи з Пентагоном.
Маркарова зауважила, що Україні також відомі політичні призначенці, номіновані на посади до Міноборони США.
"Як тільки вони будуть призначені – виходимо на контакти й будемо планувати уже зустрічі з ними", – підсумувала вона.
- 21 січня 2025 року Трамп наказав призупинити всю зовнішню допомогу від Штатів на 90 днів. Проте Пентагон повідомив, що військової допомоги для України це не стосується.
- Це означає, що в силі залишаються контракти на виготовлення зброї за програмою USAI та постачання озброєння із запасів Міноборони США за програмою PDA. Ця допомога була оголошена ще попереднім президентом Байденом.
- Про нові пакети допомоги для Україні адміністрація Трампа наразі не повідомляла.