Украина в ежедневном режиме работает с профильной командой Пентагона – Маркарова
Украинская сторона в ежедневном режиме работает с командой Министерства обороны США, отвечающей за помощь Киеву. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью Общественному.
Она отметила, что эта команда, существенно усиленная в 2022 году после полномасштабного вторжения РФ, остается на местах в Пентагоне.
Маркарова сообщила, что замена профильной заместительницы помощника министра обороны США Лоры Купер была запланирована, и об этом заранее знали еще до инаугурации президента Дональда Трампа .
Со Стивеном Шляйном, временно занимающим должность после Купер, и другой частью команды Пентагона также проходит активная работа и коммуникация, добавила посол.
Она пояснила, что в Пентагоне фактически две параллельных структуры военного и политического командования: председатель Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун, руководители родов войск и директора многих агентств остаются на должностях, в то же время политическая вертикаль обновляется с приходом новой администрации.
По словам чиновницы, Украина продолжает работать с этой не обновленной вертикалью – как правило, это люди назначены только два года назад (то есть у них еще половина каденции впереди).
В целом украинская сторона не видит уменьшения ни объема контактов, ни объемов работы с Пентагоном.
Маркарова отметила, что Украине также известны политические назначенцы, номинированные на должности в Минобороны США.
"Как только они будут назначены – выходим на контакты и будем планировать уже встречи с ними", – подытожила она.
- 21 января 2025 года Трамп приказал приостановить всю внешнюю помощь от Штатов на 90 дней. Однако Пентагон сообщил, что военной помощи для Украины это не касается.
- Это означает, что в силе остаются контракты на изготовление оружия по программе USAI и поставки вооружения из запасов Минобороны США по программе PDA. Эта помощь была объявлена еще предыдущим президентом Байденом.
- О новых пакетах помощи Украине администрация Трампа пока не сообщала.