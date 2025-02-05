Украина в ежедневном режиме работает с профильной командой Пентагона – Маркарова

Посол отметила, что также Украина будет работать с новыми политическими назначенцами, как только они занимают должности

Оксана Маркарова (Фото: WILL OLIVER/EPA)

Украинская сторона в ежедневном режиме работает с командой Министерства обороны США, отвечающей за помощь Киеву. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью Общественному.

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Она отметила, что эта команда, существенно усиленная в 2022 году после полномасштабного вторжения РФ, остается на местах в Пентагоне.

Маркарова сообщила, что замена профильной заместительницы помощника министра обороны США Лоры Купер была запланирована, и об этом заранее знали еще до инаугурации президента Дональда Трампа .

Со Стивеном Шляйном, временно занимающим должность после Купер, и другой частью команды Пентагона также проходит активная работа и коммуникация, добавила посол.

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Она пояснила, что в Пентагоне фактически две параллельных структуры военного и политического командования: председатель Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун, руководители родов войск и директора многих агентств остаются на должностях, в то же время политическая вертикаль обновляется с приходом новой администрации.

По словам чиновницы, Украина продолжает работать с этой не обновленной вертикалью – как правило, это люди назначены только два года назад (то есть у них еще половина каденции впереди).

В целом украинская сторона не видит уменьшения ни объема контактов, ни объемов работы с Пентагоном.

Маркарова отметила, что Украине также известны политические назначенцы, номинированные на должности в Минобороны США.

"Как только они будут назначены – выходим на контакты и будем планировать уже встречи с ними", – подытожила она.