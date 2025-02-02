Зеленский: Сейчас нет сигналов, что военная помощь США и Европы остановится

В 2025 году Силы обороны обеспечиваются внутренним производством примерно на 40%, помощь от Европы и США составляет около 30% соответственно

Владимир Зеленский (Фото: Olivier Matthys / EPA)

Сейчас нет сигналов, что военная помощь Украине со стороны США и Европы закончится, сообщил президент Владимир Зеленский. Об этом он рассказал в интервью агентству Associated Press.

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"У нас сегодня нет сигналов, что помощь закончится со стороны США. [...] У нас нет ни одного сигнала, что помощь прекратится со стороны стран Европейского Союза, [...] других стран Европы, прежде всего Британии", – заявил глава государства.

Он напомнил, что эта помощь закреплена двусторонними соглашениями о безопасности.

Зеленский сообщил, что в 2025 году Силы обороны обеспечиваются внутренним производством примерно на 40%, помощь от Европы составляет около 30% обеспечения, столько же составляет поддержка США.

"Поэтому если один из этих элементов не будет работать, здесь не сложно посчитать, на какой процент мы потеряем силу. Поэтому внутреннее наше производство развивается, и на сегодняшний день оно является таким помощником очень сильным для нашей армии", – отметил президент.

Глава государства добавил, что внутреннее производство очень важно, поскольку некоторые технологические изменения в вооружении нужно решать сейчас, и нельзя ожидать помощи от Запада по этому поводу. В качестве примера он привел изменения в беспилотниках и средствах радиоэлектронной борьбы.

В этом вопросе Украина рассчитывает на внутренние силы, в то же время необходимо, чтобы финансирование украинского производства партнерами не уменьшалось и не блокировалось, пояснил Зеленский.

"Пока этого я не вижу. И очень рассчитываю, что так оно и будет до тех пор, пока мы не перейдем к дипломатическому решению окончания войны. А потом посмотрим", – заметил президент.

Он добавил, что после окончания войны Украине потребуется продолжать развивать внутреннее производство: "Пауз в этом точно не будет".