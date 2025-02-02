Зеленский за Умерова в конфликте с АОЗ: Может делать все, чтобы не было задержек с оружием

Владимир Зеленский (Фото: PAWEL SUPERNAK/EPA)

Насчет конфликта вокруг Агентства оборонных закупок президент Владимир Зеленский считает, что министр обороны Рустем Умеров имеет право "делать все, чтобы не было никакого торможения в поставке" вооружения для военных. Об этом глава государства рассказал в интервью агентству Associated Press.

"У нас есть министр обороны, который четко понимает, что, не дай Бог, будут какие-то паузы, где-то, хоть от кого-то, в поддержке нашей армии – от дронов до ПВО – будут не только потери у военных, будут потери гражданского населения, будут страдать дети, будет больше ударов, будет сильнее Россия. Он не может делать ни одной паузы в снабжении, у него есть контракт", – заявил Зеленский.

Президент отметил, что не может быть "никаких пауз в срочных решениях" по поставкам вооружений.

Глава государства считает, что министр обороны имеет право "делать все, чтобы не было никакого торможения в снабжении" вооружения для ВСУ.

"Сегодня все наши деньги в Минобороны, все наши деньги в нашей армии. И если там есть деньги, а какая-то поставка не пришла, то, честно говоря, он [Умеров] должен сделать все, чтобы больше таких проблем не было. Потому что это наша жизнь. Это самое главное. И он это выполняет", – подытожил Зеленский.

21 января 2025 года Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок решил продлить контракт с Безруковой на год. Однако уже 24 января Умеров заявил, что директором АОЗ будет назначен Жумадилов, ныне возглавляющий Государственный оператор тыла.

25 января источники LIGA.net в Министерстве обороны отметили, что международные члены наблюдательного совета АОЗ голосовали против продления контракта с Безруковой.

в Министерстве обороны отметили, что международные члены наблюдательного совета АОЗ голосовали против продления контракта с Безруковой. Сама глава АОЗ в комментарии LIGA.net заявила, что Минобороны раньше времени предупредили о продлении контракта, но затем начались угрозы.