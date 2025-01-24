Умеров: Агентство оборонных закупок возглавит Жумадилов, контракт с Безруковой не продлят

Министр утверждает, что АОЗ и ДОТ имели одинаковые условия в 2024 году, но "одно агентство выполнило работу, другое — только создавало медийный шум"

Рустем Умеров (Фото: Минобороны)

Директором Агентства оборонных закупок будет назначен Арсен Жумадилов, ныне возглавляющий Государственный оператор тыла. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

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"К сожалению, за последние полгода вместо своевременного обеспечения армии боеприпасами мы получили политические игры, "ливни" контрактов, "слив" информации (правоохранители обязательно еще проверят эти факты), пиар бездействия и невыполнение ключевых показателей эффективности подчиненным предприятием МО", – утверждает министр.

Умеров принял решение "отстранить всех проваливших эту работу". Чиновник направил в Кабинет министров представление об увольнении своего заместителя Дмитрия Клименкова, а контракт с действующей главой АОЗ Мариной Безруковой не будет продлен.

Вместо Безруковой АОЗ возглавит Жумадилов. Министр утверждает, что Агентство по закупке оружия и Оператор по обеспечению тыловых потребностей имели одинаковые условия в 2024 году, но "одно агентство выполнило работу, другое — только создавало медийный шум".

Кто заменит Жумадилова в ДОТ Умеров не сообщил.

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Также Минобороны решило отозвать двух представителей государства из Наблюдательного совета АОЗ, его должны перезапустить "в ближайшее время". Государство в наблюдательном совете АОЗ представляют бывший заместитель Умерова Юрий Джигир, который и возглавляет совет, и глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут.

"Это станет прецедентом в истории государственного корпоративного управления, когда два независимых представителя Наблюдательного совета поддержали позицию государства, а уполномоченный государством представитель интересов государства проигнорировал рекомендации органа управления", – пояснил Умеров.

Накануне, 20 января, наблюдательный совет АОЗ подал министру рекомендацию продлить на один год контракт с Безруковой, учитывая его работу и потребность в стабильном управлении во время войны.

Уже 24 января Наблюдательный совет Агентства продлил полномочия директора АОЗ Безруковой, оформив это как дополнительное соглашение к контракту. Документ о продлении контракта на год подписал глава совета Джигир.

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В конце сентября 2024 года стало известно, что Минобороны решило объединить свои закупочные агентства – АОЗ и ДОТ – в одно предприятие. В тот же месяц Безрукова пожаловалась на заказную информационную кампанию против предприятия.

В декабре Минобороны изменило уставы АОЗ и ДОТ, согласно которым получило право назначать и увольнять руководителей этих агентств, а также возможность давать обязательные указания их руководителям (подробнее здесь).