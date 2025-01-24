И тыловое, и оружейное агентства Минобороны возглавит один человек

Жумадилов сообщил, что будет возглавлять ГОТ и АОЗ

Арсен Жумадилов (Фото: Facebook чиновника)

Глава Государственного оператора тыла Арсен Жумадилов сообщил, что одновременно с нынешней должностью возглавит Агентство оборонных закупок.

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"Я согласился взять на себя ответственность за закупки летальной номенклатуры в, мягко говоря, сложное время. Построить системную работу по обеспечению армии – моя единственная цель. Я обещаю приложить максимум усилий, чтобы выполнить эту задачу", – заявил он.

В то же время, добавил Жумадилов, он остается руководителем Государственного оператора тыла.

ГОТ и АОЗ – закупочные агентства Министерства обороны, первое занимается тыловыми закупками, второе занимается закупкой оружия.

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Накануне о назначении Жумадилова сообщал глава оборонного ведомства Рустем Умеров.

Министр заявил, что контракт с действующим главой АОЗ Мариной Безруковой не будет продлен.

В то же время ранее, 20 января, наблюдательный совет Агентства подал Умерову рекомендацию продлить на один год контракт с Безруковой, учитывая ее работу и потребность в стабильном управлении во время войны.

Уже 24 января Наблюдательный совет АОЗ продлил полномочия директора Безруковой, оформив это как дополнительное соглашение к контракту. Документ о продлении контракта на год подписал представитель государства и глава совета Юрий Джигир.

Также Умеров заявил об отзыве двух представителей государства из Наблюдательного совета и его перезапуск "в ближайшее время".

В конце сентября 2024 года стало известно, что Минобороны решило объединить свои закупочные агентства – АОЗ и ГОТ – в одно предприятие. В тот же месяц Безрукова пожаловалась на заказную информационную кампанию против предприятия.

В декабре Минобороны изменило уставы АОЗ и ГОТ, согласно которым получило право назначать и увольнять руководителей этих агентств, а также возможность давать обязательные указания их руководителям (подробнее здесь).