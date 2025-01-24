І тилову, і збройову агенції Міноборони очолить одна людина

Жумаділов повідомив, що буде очолювати ДОТ і АОЗ

Арсен Жумаділов (Фото: Facebook посадовця)

Голова Державного оператора тилу Арсен Жумаділов повідомив, що одночасно з нинішньою посадою очолить Агенцію оборонних закупівель.

"Я погодився взяти на себе відповідальність за закупівлі летальної номенклатури у, м'яко кажучи, складний час. Побудувати системну роботу з забезпечення війська – моя єдина мета. Я обіцяю докласти максимум зусиль, щоб виконати це завдання", – заявив він.

Водночас, додав Жумаділов, він залишається керівником Державного оператора типу.

ДОТ та АОЗ – закупівельні агенції Міністерства оборони, перша опікується тиловими закупівлями, друга займається закупівлею зброї.

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Напередодні про призначення Жумаділова повідомляв очільник оборонного відомства Рустем Умєров.

Міністр заявив, що контракт з чинною очільницею АОЗ Мариною Безруковою не буде подовжено.

Водночас раніше, 20 січня, наглядова рада Агенції подала Умєрову рекомендацію продовжити на один рік контракт з Безруковою з огляду на її роботу та потребу в стабільному управлінні під час війни.

Уже 24 січня наглядова рада АОЗ продовжила повноваження директорки Безрукової, оформивши це як додаткову угоду до контракту. Документ щодо продовження контракту на рік підписав представник держави та голова ради Юрій Джигир.

Також Умєров заявив про відкликання двох представників держави з Наглядової ради та її перезапуск "найближчим часом".

Наприкінці вересня 2024 року стало відомо, що Міноборони вирішило об'єднати свої закупівельні агенції – АОЗ і ДОТ – в одне підприємство. Того ж місяця Безрукова поскаржилася на замовну інформаційну кампанію проти підприємства.

У грудні Міноборони змінило статути АОЗ та ДОТ, згідно з якими отримало права призначати та звільняти керівників цих агенцій, а також можливість давати обов’язкові вказівки їхнім керівникам (детальніше тут).