Умєров: Агенцію оборонних закупівель очолить Жумаділов, контракт з Безруковою не продовжать

Міністр стверджує, що АОЗ і ДОТ мали однакові умови у 2024 році, але "одна агенція виконала роботу, інша — лише створювала медійний шум"

Рустем Умєров (Фото: Міноборони)

Директором Агенції оборонних закупівель буде призначено Арсена Жумаділова, який нині очолює Державний оператор тилу. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

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"На жаль, за останні пів року замість своєчасного забезпечення армії боєприпасами ми отримали політичні ігри, "зливи" контрактів, "злив" інформації (правоохоронці обовʼязково ще перевірять ці факти), піар бездіяльності та невиконання ключових показників ефективності підпорядкованим підприємством МО", – стверджує міністр.

Умєров ухвалив рішення "відсторонити всіх, хто провалив цю роботу". Чиновник скерував до Кабінету міністрів подання про звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова, а контракт з чинною головою АОЗ Мариною Безруковою не буде продовжено.

Замість Безрукової АОЗ очолить Жумаділов. Міністр стверджує, що Агенція із закупівлі зброї й Оператор із забезпечення тилових потреб мали однакові умови у 2024 році, але "одна агенція виконала роботу, інша — лише створювала медійний шум".

Хто замінить Жумаділова в ДОТ — Умєров не повідомив.

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Також Міноборони вирішило відкликати двох представників держави з Наглядової ради АОЗ, її мають перезапустити "найближчим часом". Державу у наглядовій раді АОЗ представляють колишній заступник Умєрова Юрій Джигир, який й очолює раду, та голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

"Це стане прецедентом в історії державного корпоративного управління, коли два незалежних представники наглядової ради підтримали позицію держави, а уповноважений державою представник інтересів держави проігнорував рекомендації органу управління", – пояснив Умєров.

Напередодні, 20 січня, наглядова рада АОЗ подала міністру рекомендацію продовжити на один рік контракт з Безруковою, з огляду на її роботу та потребу в стабільному управлінні під час війни.

Уже 24 січня наглядова рада Агенції продовжила повноваження директорки АОЗ Безрукової, оформивши це як додаткову угоду до контракту. Документ щодо продовження контракту на рік підписав голова ради Джигир.

У кінці вересня 2024 року стало відомо, що Міноборони вирішило об'єднати свої закупівельні агенції – АОЗ і ДОТ – в одне підприємство. Того ж місяця Безрукова поскаржилася на замовну інформаційну кампанію проти підприємства.

У грудні Міноборони змінило статути АОЗ та ДОТ, згідно з яким отримало права призначати та звільняти керівників цих агенцій, а також можливість давати обов’язкові вказівки їх керівникам (детальніше тут).