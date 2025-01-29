Жумадилов объяснил, почему Умеров предложил ему возглавить Агентство оборонных закупок

Арсен Жумадилов (Фото: ГОТ)

Предложение Арсену Жумаделову возглавить Агентство оборонных закупок поступило от министра обороны Рустема Умерова. Глава Минобороны поручил ему возглавить АОЗ из-за того, что Государственный оператор тыла схож в регулировании деятельности. Об этом Жумадилов рассказал в интервью Радио Свобода.

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Он сообщил, что временно исполняет обязанности руководителя АОЗ, в то же время находится в плановом отпуске на основном месте работы, в ГОТ.

"Это скорее не было предложение, это был запрос со стороны министра обороны, что на время, пока есть такая сложная управленческая ситуация, я бы сказал кризис в АОЗе, он был связан с тем, что Наблюдательный совет совершил некоторые действия, которые по сущности привели к тому, что он [Наблюдательный совет] потерял свое правомочие", – сказал чиновник.

Поэтому для того, чтобы "подхватить дела и чтобы не было провисания", Умеров попросил Жумадилова взять на себя исполнение обязанностей.

"Был такой запрос, что если какой-то другой человек извне будет сюда заходить и разбираться с делами, то он будет очень долго изучать контекст, все обстоятельства перед тем, как подписывать тот или иной документ. А поскольку я работаю в той же системе, я зарегулирован почти так же, как и АОЗ, то в принципе для меня перехватить эту эстафетную палочку и с ней быстро бежать – это не такая уж и сложная задача", – объяснил Жумадилов.

По его словам, сейчас уделяется внимание тому, чтобы "в плане операционной деятельности ничего не остановилось".

В то же время Жумадилов добавил, что предлагал Умерову разные сценарии, которые не предусматривали бы его назначение в АОЗ. Но министр отверг эти предложения.

"Министр со своей стороны сказал, что он в них не верит. Он верит только в то, что если я возьму эту ответственность на себя, включусь в то, чтобы ничего не затормозилось и все двигалось как можно быстрее и внесу со своей командой дополнительную эффективность в эти процессы – это та история, которую он хочет поддержать и реализовать", – отметил Жумадилов.

21 января 2025 года Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок решил продлить контракт с Мариной Безруковой на год.

24 января Умеров заявил, что директором АОЗ будет назначен Жумадилов, который ныне возглавляет ГОТ.

25 января источники LIGA.net в Министерстве обороны отметили, что международные члены наблюдательного совета АОЗ голосовали против продления контракта с Безруковой.

в Министерстве обороны отметили, что международные члены наблюдательного совета АОЗ голосовали против продления контракта с Безруковой. Сама глава АОЗ в комментарии LIGA.net заявила, что Минобороны раньше времени предупредили о продлении контракта, но затем начались угрозы.