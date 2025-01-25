Минобороны заранее предупредили о продлении контракта, но началось давление – глава АОЗ

По словам Безруковой, давление и угрозы начались после подписания дополнительного соглашения для продления контракта

Марина Безрукова (Фото: Facebook-страница АОЗ)

Руководитель Агентства оборонных закупок (АОЗ) Марина Безрукова заявила, что Минобороны заранее было проинформировано о продлении контракта с ней, но впоследствии началось давление и угрозы. В комментарии корреспонденту LIGA.net она отметила, что с ее позиции развивающиеся сейчас события выглядят очень странно.

"С моей позиции эти события выглядят очень странно... И на самом деле это очень-очень похоже на прямое изнасилование доверия, которое мы строили с партнерами, доверия к институции и законодательству", – считает Безрукова.

Она рассказала, что Минобороны, а не АОЗ, публично пообещало создать наблюдательный совет и создало его. Затем Минобороны провело отбор членов наблюдательного совета, подало их на утверждение в Кабмин и издало приказ о назначении на каждого из них.

Однако за день до заседания наблюдательного совета был изменен устав. Который, по словам Безруковой, не соответствовал закону.

"Учредительное заседание было проведено в достаточно напряженном режиме, поскольку члены наблюдательного совета получили такой сюрприз в виде нового устава, который не соответствовал закону, но все же наблюдательный совет начал работу", – сказала она.

На Минобороны было направлено официальное письмо с предложением внести изменения в устав, чтобы он отвечал требованиям законодательства. После этого состоялась встреча антикоррупционного комитета Верховной Рады, на которой присутствовало несколько посольств, наблюдательный совет и руководители агентств.

"Наблюдательный совет, выслушав мой отчет, проверив аудиты Минобороны, принял решение продлить контракт со мной, о чем уведомил заранее Минобороны. Но ответа не получил. И, собственно, после того, как наблюдательный совет единогласно проголосовал за продление контракта со мной, – подчеркиваю, это было единогласно – следующим заседанием должны были оговариваться условия этого дополнительного договора к контракту", – рассказала Безрукова.

По ее словам, Минобороны по этому вопросу также было предупреждено заранее. Глава АОЗ уточнила, что это не было направление на согласование, ведь закон этого не требует. Это было информирование в порядке "обычного конструктивного взаимодействия", подчеркнула она.

По результатам голосования было подписано дополнительное соглашение о том, чтобы продлить контракт с Безруковой. Ведь согласно уставу Агентства, в случае равного количества голосов голос председателя наблюдательного совета господствующий.

"И после этого началось давление на членов Наблюдательного, на каждого отдельно, угрозы увольнением", – резюмировала Безрукова.

21 января наблюдательный совет Агентства оборонных закупок решил продлить контракт с директором АОЗ Мариной Безруковой на год, о чем сообщила пресс-служба агентства.

24 января глава Минобороны в соцсети сообщил, что министерство не продлевает контракт с Безруковой. По его словам, главой АОЗ будет назначен Арсен Жумадилов, который ныне возглавляет Государственный оператор тыла.

25 января источники LIGA.net в Министерстве обороны отметили, что международные члены наблюдательного совета АОЗ голосовали против продления контракта с Безруковой.