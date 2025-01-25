Глава АОЗ о заявлении Умерова о непродлении контракта: Не выполняю указаний с Facebook

Безрукова отметила, что Минобороны не обращалось к ней с разговором об увольнении

Марина Безрукова (Фото: АОЗ)

Глава Агентства оборонных закупок Марина Безрукова продолжает работать после заявления министра обороны Рустема Умерова о непродлении контракта с ней. Как она отметила в комментарии корреспонденту LIGA.net, никаких действий со стороны Минобороны, кроме публикации в соцсети, не было.

"Мы на месте, мы с командой работаем. Мне нужно контрактоваться, мы на работе", – отметила Безрукова.

На уточняющий вопрос, планирует ли она учитывать заявление министра, Безрукова ответила, что не может выполнять "указаний с Facebook" и руководствуется исключительно законодательством.

"Как это юридически возможно? Мне что, после этого поста уволиться? Когда министр его опубликовал, я перечитала его несколько раз, но так и не поняла, что хотел сказать министр. Представители Минобороны с нами на контакт не выходили. Поэтому если не знаешь, как действовать – действуй по закону. У меня есть правила игры: это – законодательство, здравый смысл и мои ценности", – сказала глава АОЗ.

Безрукова подчеркнула, что после заявления Умерова ее телефон "разрывается". Поступают звонки от посольств, доноров и международных изданий. Они внимательно следят за происходящим, но, по ее словам, никто из них не понял пост Умерова.

24 января глава Минобороны в соцсети сообщил, что министерство не продлевает контракт с Безруковой. По его словам, главой АОЗ будет назначен Арсен Жумадилов, который ныне возглавляет Государственный оператор тыла.

Однако 21 января наблюдательный совет Агентства оборонных закупок решил продлить контракт с директором АОЗ Мариной Безруковой на год, о чем сообщила пресс-служба агентства.