Голова АОЗ про заяву Умєрова щодо непродовження контракту: Не можу виконувати вказівки з Facebook

Безрукова зазначила, що Міноборони не зверталося до неї з розмовою про звільнення

Марина Безрукова (Фото: АОЗ)

Голова Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова продовжує працювати після заяви міністра оборони Рустема Умєрова щодо непродовження контракту з нею. Як вона зазначила в коментарі кореспонденту LIGA.net, жодних дій з боку Міноборони, окрім публікації в соцмережі, не було.

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"Ми на місці, ми з командою працюємо. Мені треба контрактуватися, ми на роботі", – зазначила Безрукова.

На уточнювальне питання, чи планує вона зважати на заяву міністра, Безрукова відповіла, що не може виконувати "вказівки з Facebook" і керується виключно законодавством.

"Як це юридично можливо? Мені що, після цього посту звільнитися? Коли міністр його опублікував, я перечитала його декілька разів, але так і не зрозуміла, що хотів сказати міністр. Представники Міноборони з нами на контакт не виходили. Тому якщо не знаєш, як діяти – дій за законом. У мене є правила гри: це – законодавство, здоровий глузд і мої цінності", – сказала голова АОЗ.

Безрукова підкреслила, що після заяви Умєрова її телефон "розривається". Надходять дзвінки від посольств, донорів та міжнародних видань. Вони уважно пильнують за тим, що відбувається, але, за її словами, ніхто з них не зрозумів посту Умєрова.

24 січня голова Міноборони у соцмережі повідомив, що міністерство не продовжує контракт з Безруковою. За його словами, головою АОЗ буде призначено Арсена Жумаділова, який нині очолює Державний оператор тилу.

Однак 21 січня наглядова рада Агенції оборонних закупівель вирішила продовжити контракт з директоркою АОЗ Мариною Безруковою на рік, про що повідомила пресслужба агенції.