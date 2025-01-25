Міноборони завчасно попередили про продовження контракту, але потім почався тиск – голова АОЗ

За словами Безрукової, тиск та погрози почалися після підписання додаткової угоди для продовження контракту

Марина Безрукова (Фото: Facebook-сторінка АОЗ)

Керівниця Агенції оборонних закупівель (АОЗ) Марина Безрукова заявила, що Міноборони було завчасно проінформоване щодо продовження контракту з нею, але згодом почалися тиск та погрози. В коментарі кореспонденту LIGA.net вона зазначила, що з її позиції події, які розвиваються зараз, виглядають дуже дивно.

"З моєї позиції, ці події виглядають дуже дивно... І насправді це дуже-дуже схоже на просто пряме зґвалтування довіри, яку ми будували з партнерами, довіри до інституції та законодавства", – вважає Безрукова.

Вона розповіла, що Міноборони, а не АОЗ публічно пообіцяло створити наглядову раду і таки створило її. Потім Міноборони провело відбір членів наглядової ради, подало їх на затвердження до Кабміну та видало наказ про призначення на кожного з них.

Однак за день до засідання наглядової ради був змінений статут, який, за словами Безрукової, не відповідав закону.

"Установче засідання було проведено в досить напруженому режимі, оскільки члени наглядової ради отримали такий сюрприз у вигляді нового статуту, який не відповідав закону, але все ж таки наглядова рада почала роботу", – сказала вона.

На Міноборони був направлений офіційний лист з пропозицією внести зміни до статуту, щоб він відповідав вимогам законодавства. Після цього відбулася зустріч антикорупційного комітету Верховної Ради, на якій були присутні декілька посольств, наглядова рада та керівники агенцій.

"Наглядова рада, вислухавши мій звіт, перевіривши аудити Міноборони, ухвалила рішення подовжити контракт зі мною, про що повідомила завчасно Міноборони. Але відповіді не отримала. І, власне, після того як наглядова рада одноголосно проголосувала за подовження контракту зі мною, – підкреслюю, це було одноголосно, – наступним засіданням мали обговорюватись умови цієї додаткової угоди до контракту", – розповіла Безрукова.

За її словами, Міноборони з цього питання також було попереджене завчасно. Голова АОЗ уточнила, що це не було направлення на погодження, адже закон не вимагає цього. Це було інформування в порядку "звичайної конструктивної взаємодії", підкреслила вона.

За результатами голосування була підписана додаткова угода на те, щоб продовжити контракт з Безруковою. Адже, згідно зі статутом АОЗ, за рівною кількості голосів голос голови наглядової ради є вирішальним.

"І після цього почався тиск на членів наглядової ради, на кожного окремо, погрози звільненням", – резюмувала Безрукова.

21 січня наглядова рада Агенції оборонних закупівель вирішила продовжити контракт з директоркою АОЗ Мариною Безруковою на рік, про що повідомила пресслужба агенції.

24 січня голова Міноборони у соцмережі повідомив, що міністерство не продовжує контракт з Безруковою. За його словами, головою АОЗ буде призначено Арсена Жумаділова, який нині очолює Державний оператор тилу.

25 січня джерела LIGA.net в Міністерстві оборони зазначили, що міжнародні члени наглядової ради АОЗ голосували проти продовження контракту з Безруковою.