НАБУ подтвердило, что против Умерова зарегистрировано дело по злоупотреблению властью

Рустем Умеров (Фото: страница в Facebook)

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало досудебное расследование против министра обороны Рустема Умерова. Его подозревают в злоупотреблении властями, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на ответ НАБУ на запрос от информагентства.

Отмечается, что 27 января в НАБУ поступило заявление от общественной организации Центр противодействия коррупции по поводу возможных противоправных действий главы Минобороны. Бюро рассмотрело заявление и приняло решение начать досудебное расследование.

Однако в ведомстве отметили, что не могут сообщить другие подробности: основания для открытия дела, обстоятельства, которые изучают и имеет ли Умеров процессуальный статус по этому делу.

27 января о регистрации производства сообщил сам ЦПК. Это произошло после того, как 24 января Умеров сообщил о решении не продлевать контракт с директором Агентства оборонных закупок Мариной Безруковой еще на год.

В ЦПК отметили, что глава Минобороны "вопреки закону отказался выполнять решения Наблюдательного совета АОЗ". Также Умеров уволил двух членов Наблюдательного совета – Тараса Чмута и Юрия Джигиря.

"Мы уверены, что за эти действия придется отвечать и НАБУ должно тщательно проверить мотивы и последствия решений министра", – говорилось в сообщении.