НАБУ подтвердило, что против Умерова зарегистрировано дело по злоупотреблению властью
Национальное антикоррупционное бюро Украины начало досудебное расследование против министра обороны Рустема Умерова. Его подозревают в злоупотреблении властями, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на ответ НАБУ на запрос от информагентства.
Отмечается, что 27 января в НАБУ поступило заявление от общественной организации Центр противодействия коррупции по поводу возможных противоправных действий главы Минобороны. Бюро рассмотрело заявление и приняло решение начать досудебное расследование.
Однако в ведомстве отметили, что не могут сообщить другие подробности: основания для открытия дела, обстоятельства, которые изучают и имеет ли Умеров процессуальный статус по этому делу.
27 января о регистрации производства сообщил сам ЦПК. Это произошло после того, как 24 января Умеров сообщил о решении не продлевать контракт с директором Агентства оборонных закупок Мариной Безруковой еще на год.
В ЦПК отметили, что глава Минобороны "вопреки закону отказался выполнять решения Наблюдательного совета АОЗ". Также Умеров уволил двух членов Наблюдательного совета – Тараса Чмута и Юрия Джигиря.
"Мы уверены, что за эти действия придется отвечать и НАБУ должно тщательно проверить мотивы и последствия решений министра", – говорилось в сообщении.
- 21 января наблюдательный совет Агентства оборонных закупок решил продлить контракт с директором АОЗ Мариной Безруковой на год, о чем сообщила пресс-служба агентства.
- 25 января источники LIGA.net в Министерстве обороны отметили, что международные члены наблюдательного совета АОЗ голосовали против продления контракта с Безруковой.
- Сама глава АОЗ в комментарии LIGA.net отметила, что Минобороны раньше времени предупредили о продлении контракта, но затем начались угрозы.
- Джигир в комментарии LIGA.net заявил, что Минобороны имитирует независимое управление, но продолжает управлять в ручном режиме.