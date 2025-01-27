АОЗ: Мы должны были лишь информировать Минобороны о назначениях, а не согласовывать их

"Набсовету было неоднократно озвучено, что он не должен согласовывать свои решения с министерством, но должен информировать МО о них", – заявил Джигир

Юрий Джигир (Фото: прессслужба Кабмина)

Министерство обороны объясняло наблюдательному совету Агентства оборонных закупок, что ему нужно только сообщать о новом главе ведомства, а не согласовывать его кандидатуру. Об этом в интервью LIGA.net рассказал глава наблюдательного совета АОЗ Юрий Джигир.

По его словам, проблема с назначением нового главы АОЗ началась в декабре с внесением изменений в устав наблюдательного совета еще до того, как его состав начал работать.

Соответствующая норма звучит так: "Решение принимает наблюдательный совет после предварительного согласования проекта решений органом управления [Минобороны]".

"Мы сказали, что видим в этом вмешательство. Как раз [юрист МО] Роман Шуляр и юридическая команда Минобороны тогда убеждали: "Коллеги, вы реагируете чрезмерно, не читайте это как "согласование" или "несогласование", читайте это как "сообщение", – рассказал Джигир.

Он отметил: объяснялось это тем, что Минобороны хочет знать, какие решения – особенно кадровые – планирует принимать совет, и иметь шанс высказать аргументы, если будут основания считать, что "есть какой-то российский инфильтрат".

В то же время решение о назначении все равно сохранялось за наблюдательным советом, отметил чиновник.

"Был, конечно, риск, что МО использует эту норму как основание для несогласования наших решений. Потому что, если речь идет сугубо об информировании, могли бы сразу так и написать в уставе", – рассказал Джигир.

Он прибавил. что на заседании антикоррупционного комитета Верховной Рады Минобороны под запись и при свидетелях заявили, что такая норма должна восприниматься "не как согласование министерством, а как обязанность наблюдательного совета проинформировать МО".

Чиновник отметил, что наблюдательный совет был готов принять такой подход и внести поправки в устав.

"Наблюдательному совету было неоднократно озвучено, что он не должен согласовывать свои решения с Министерством, но должен информировать МО о них. Соответственно, в духе этих заявлений мы и действовали", – подытожил Джигир.

Полное интервью можно прочитать по ссылке.