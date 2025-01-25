Джигир: Минобороны имитирует независимое управление, но продолжает руководить вручную

Джигир подчеркнул, что Минобороны пора определиться, чего оно хочет

Юрий Джигир (Фото: armyinform.com.ua)

Минобороны поступает нечестно, имитируя независимое корпоративное управление перед международными партнерами и продолжая параллельно управлять в ручном режиме. Такое мнение по поводу ситуации с увольнением главы Агентства оборонных закупок корреспонденту LIGA.net высказал председатель наблюдательного совета Агентства оборонных закупок Юрий Джигир.

"Имитировать независимое корпоративное управление перед международными партнерами и параллельно продолжать управлять в ручном режиме – это по крайней мере нечестно и не отвечает взятым обязательствам перед нашими союзниками, от помощи которых зависит обороноспособность страны", – подчеркнул он.

Джигир отметил, что Минобороны должно определиться, действительно ли оно хочет иметь эффективное агентство с независимым корпоративным управлением, имеющее высокую репутацию среди партнеров и поставщиков.

21 января наблюдательный совет Агентства оборонных закупок решил продлить контракт с директором АОЗ Мариной Безруковой на год, о чем сообщила пресс-служба агентства.

24 января министр обороны Умеров в соцсети сообщил, что министерство не продлевает контракт с Безруковой. По его словам, главой АОЗ будет назначен Арсен Жумадилов, который ныне возглавляет Государственный оператор тыла.

25 января источники LIGA.net в Министерстве обороны отметили, что международные члены наблюдательного совета АОЗ голосовали против продления контракта с Безруковой.

в Министерстве обороны отметили, что международные члены наблюдательного совета АОЗ голосовали против продления контракта с Безруковой. Сама глава АОЗ в комментарии LIGA.net отметила, что Минобороны заблаговременно предупредили о продлении контракта, но затем начались угрозы.