Джигир: Міноборони імітує незалежне управління, але продовжує керувати в ручному режимі

Джигир підкреслив, що Міноборони час визначитися, чого воно хоче

Юрій Джигир (Фото: armyinform.com.ua)

Міноборони вчиняє нечесно, імітуючи незалежне корпоративне управління перед міжнародними партнерами й продовжуючи паралельно керувати в ручному режимі. Таку думку з приводу ситуації зі звільненням голови Агенції оборонних закупівель кореспонденту LIGA.net висловив голова наглядової ради Агенції оборонних закупівель Юрій Джигир.

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"Імітувати незалежне корпоративне управління перед міжнародними партнерами й паралельно продовжувати керувати в ручному режимі – це принаймні нечесно і не відповідає взятим зобов’язанням перед нашими союзниками, від допомоги яких залежить обороноздатність країни", – підкреслив він.

Джигир зазначив, що Міноборони має визначитися, чи справді воно хоче мати ефективне агентство з незалежним корпоративним управлінням, яке має високу репутацію серед партнерів і постачальників.

21 січня наглядова рада Агенції оборонних закупівель вирішила продовжити контракт з директоркою АОЗ Мариною Безруковою на рік, про що повідомила пресслужба агенції.

24 січня міністр оборони Умєров у соцмережі повідомив, що міністерство не продовжує контракт з Безруковою. За його словами, головою АОЗ буде призначено Арсена Жумаділова, який нині очолює Державний оператор тилу.

25 січня джерела LIGA.net в Міністерстві оборони зазначили, що міжнародні члени наглядової ради АОЗ голосували проти продовження контракту з Безруковою.

в Міністерстві оборони зазначили, що міжнародні члени наглядової ради АОЗ голосували проти продовження контракту з Безруковою. Сама голова АОЗ в коментарі LIGA.net зазначила, що Міноборони завчасно попередили про продовження контракту, але потім почалися погрози.