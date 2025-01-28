НАБУ підтвердило, що проти Умєрова зареєстровано провадження щодо зловживання владою

Рустем Умєров (Фото: сторінка у Facebook)

Національне антикорупційне бюро України розпочало досудове розслідування проти міністра оборони Рустема Умєрова. Його підозрюють у зловживанні владою, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на відповідь НАБУ на запит від інформагентства.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Зазначається, що 27 січня до НАБУ надійшла заява від громадської організації Центр протидії корупції щодо ймовірних протиправних дій голови Міноборони. Бюро розглянуло заяву та ухвалило рішення розпочати досудове розслідування.

Однак у відомстві зазначили, що не можуть повідомити інших подробиць: підстави для відкриття справи, які вивчають обставини та чи має Умєров процесуальний статус у цій справі.

27 січня про реєстрацію провадження повідомив сам ЦПК. Це сталося після того, як 24 січня Умєров повідомив про рішення не подовжувати контракт із директоркою Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою ще на рік.

У ЦПК зазначили, що голова Міноборони "всупереч закону відмовився виконувати рішення Наглядової ради АОЗ". Також Умєров звільнив двох членів Наглядової ради – Тараса Чмута і Юрія Джигиря.

"Ми впевнені, що за ці дії доведеться відповідати і НАБУ має ретельно перевірити мотиви та наслідки рішень міністра", – йшлося у повідомленні.