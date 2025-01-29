Жумаділов пояснив, чому Умєров запропонував йому очолити Агенцію оборонних закупівель

Арсен Жумаділов (Фото: ДОТ)

Пропозиція Арсену Жумаділову очолити Агенцію оборонних закупівель надійшла від міністра оборони Рустема Умєрова. Глава Міноборони доручив йому очолити АОЗ через те, що Державний оператор тилу схожий у регулюванні діяльності. Про це Жумаділов розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

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Він повідомив, що тимчасово виконує обов’язки керівника АОЗ, водночас перебуває у плановій відпустці на основному місці роботи, в ДОТ.

"Це скоріше не була пропозиція, це був запит із боку міністра оборони, що на час, поки є така складна управлінська ситуація, я б сказав криза в АОЗі, яка була пов’язана з тим, що Наглядова рада вчинила деякі дії, які по суті призвели до того, що вона [Наглядова рада] втратила свою правомочність", – сказав посадовець.

Тому для того, щоб "підхопити справи та щоб не було провисання", Умєров попросив Жумаділова взяти на себе виконання обов’язків.

"Був такий запит, що якщо якась інша людина ззовні буде сюди заходити й розбиратися зі справами, то вона буде дуже довго вивчати контекст, всі обставини перед тим, як підписувати той чи інший документ. А оскільки я працюю в тій самій системі, я зарегульований майже так само, як і АОЗ, то в принципі для мене перехопити цю естафетну паличку і з нею швидко бігти – це не таке вже і складне завдання", – пояснив Жумаділов.

За його словами, наразі приділяється увага тому, щоб "в плані операційної діяльності нічого не зупинилося".

Водночас Жумаділов додав, що пропонував Умєрову різні сценарії, які б не передбачали його призначення в АОЗ. Але міністр відкинув ці пропозиції.

"Міністр зі свого боку сказав, що він у них не вірить. Він вірить лише в те, що якщо я візьму цю відповідальність на себе, включусь в те, щоб нічого не загальмувалось і все рухалось якнайшвидше, та внесу зі своєю командою додаткову ефективність у ці процеси – то це та історія, яку він хоче підтримати й реалізувати", – зазначив Жумаділов.

21 січня 2025 року Наглядова рада Агенції оборонних закупівель вирішила продовжити контракт із Мариною Безруковою на рік.

24 січня Умєров заявив, що директором АОЗ буде призначено Жумаділова, який нині очолює ДОТ.

25 січня джерела LIGA.net в Міністерстві оборони зазначили, що міжнародні члени наглядової ради АОЗ голосували проти продовження контракту з Безруковою.

в Міністерстві оборони зазначили, що міжнародні члени наглядової ради АОЗ голосували проти продовження контракту з Безруковою. Сама голова АОЗ у коментарі LIGA.net заявила, що Міноборони завчасно попередили про продовження контракту, але потім почалися погрози.