Зеленський підтримав Умєрова у конфлікті з АОЗ: Може робити все, щоб не було гальмування зі зброєю

Володимир Зеленський (Фото: PAWEL SUPERNAK / EPA)

Щодо конфлікту навколо Агенції оборонних закупівель, президент Володимир Зеленський вважає, що міністр оборони Рустем Умєров має право "робити все, щоби не було ніякого гальмування у постачанні" озброєння для військових. Про це голова держави розповів в інтерв'ю агенції Associated Press.

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"У нас є міністр оборони, який чітко розуміє, що, не дай Боже, будуть якісь паузи, десь, хоч від когось, у підтримці нашої армії – від дронів до ППО – будуть не тільки втрати у військових, будуть втрати цивільного населення, будуть страждати діти, буде більше ударів, буде більш сильною Росія. Він не може робити жодної паузи в постачанні, у нього є контракт", – заявив Зеленський.

Президент зазначив, що не може бути "ніяких пауз у термінових рішеннях" стосовно постачання озброєнь.

Голова держави вважає, що міністр оборони має право "робити все, щоби не було ніякого гальмування у постачанні" озброєння для ЗСУ.

"Сьогодні всі наші гроші в Міноборони, всі наші гроші в нашій армії. І якщо там є гроші, а якась поставка не прийшла, то, чесно кажучи, він [Умєров] повинен зробити все, щоби більше таких проблем не було. Бо це наше життя. Це найголовніше. І він це виконує", – підсумував Зеленський.

21 січня 2025 року Наглядова рада Агенції оборонних закупівель вирішила продовжити контракт із Безруковою на рік. Проте уже 24 січня Умєров заявив, що директором АОЗ буде призначено Жумаділова, який нині очолює Державний оператор тилу.

25 січня джерела LIGA.net в Міністерстві оборони зазначили, що міжнародні члени наглядової ради АОЗ голосували проти продовження контракту з Безруковою.

в Міністерстві оборони зазначили, що міжнародні члени наглядової ради АОЗ голосували проти продовження контракту з Безруковою. Сама голова АОЗ у коментарі LIGA.net заявила, що Міноборони завчасно попередили про продовження контракту, але потім почалися погрози.