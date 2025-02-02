Зеленський: Зараз немає сигналів, що військова допомога США та Європи зупиниться
Наразі немає сигналів, що військова допомога Україні з боку США та Європи закінчиться, повідомив президент Володимир Зеленський. Про це він розповів в інтерв'ю агенції Associated Press.
"У нас сьогодні немає сигналів, що допомога закінчиться з боку США. [...] У нас немає жодного сигналу, що допомога припиниться з боку країн Європейського Союзу, [...] інших країн Європи, передусім Британії", – заявив голова держави.
Він нагадав, що ця допомога закріплена двосторонніми безпековими угодами.
Зеленський повідомив, що у 2025 році Сили оборони забезпечуються внутрішнім виробництвом на приблизно 40%, допомога від Європи становить близько 30% забезпечення, стільки ж становить підтримка США.
"Тому якщо один із цих елементів не буде працювати, тут не складно порахувати, на який відсоток ми втратимо силу. Тому внутрішнє наше виробництво розвивається, і на сьогодні воно є таким помічником дуже сильним для нашої армії", – зауважив президент.
Голова держави додав, що внутрішнє виробництво є дуже важливим, оскільки деякі технологічні зміни в озброєнні потрібно вирішувати зараз, й не можна очікувати на допомогу від Заходу щодо цього. Як приклад він навів зміни у безпілотниках та засобах радіоелектронної боротьби.
У цьому питанні Україна розраховує на внутрішні сили, водночас потрібно, щоб фінансування українського виробництва партнерами не зменшувалося та не блокувалося, пояснив Зеленський.
"Поки що цього я не бачу. І дуже розраховую, що так воно і буде до тих пір, поки ми не перейдемо до дипломатичного рішення закінчення війни. А потім подивимось", – зауважив президент.
Він додав, що після закінчення війни Україні буде потрібно продовжувати розвивати внутрішнє виробництво: "Пауз у цьому точно не буде".
- Під час цього ж інтерв'ю Зеленський заявив, що Росія не хоче закінчувати війну справедливо, натомість хоче знищити українську свободу і незалежність.
- Президент повідомив, що майбутній спецпосланець Трампа Келлог разом зі своєю командою "найближчим часом" відвідає Україну, контакти онлайн та телефоном уже ведуться.
- Щодо конфлікту навколо Агенції оборонних закупівель, Зеленський вважає, що міністр оборони Умєров має право "робити все, щоб не було ніякого гальмування у постачанні" озброєння для військових.