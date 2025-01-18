У 2025-му спроможності української "оборонки" можуть сягнути $35 млрд – Умєров

На його думку, для цього є важливими інвестиції з боку партнерів та створення спільних підприємств

Рустем Умєров (Фото: congress.gov.ua)

У 2025 році спроможності оборонно-промислового комплексу України можуть сягнути $35 млрд. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров.

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На його думку, для цього є важливими інвестиції з боку партнерів та створення спільних підприємств для "максимального розкриття" потенціалу українського військово-промислового комплексу.

У вересні 2024-го Умєров заявляв, що завдяки іноземним інвестиціям український ОПК може сягнути $20 млрд у 2025-му.

Нову заяву Умєров зробив після зустрічі з міністрами закордонних справ та представниками дев'яти країн Південно-східної Європи (Албанії, Боснії і Герцеговини, Молдови, Північної Македонії, Румунії, Словенії, Туреччини, Хорватії та Чорногорії).

Очільник Міноборони повідомив, що країни готові розширювати співпрацю з балканськими країнами у сферах оборонних технологій та тренування військовослужбовців.

Також чиновники обговорювали результати 25-го засідання формату "Рамштайн", Умєров закликав делегації активно долучатися до роботи оборонних коаліцій для забезпечення України усім необхідним.

Окрім цього серед тем були безпекова ситуація в Україні й хід операцій (на Покровському, Курському, Харківському напрямках, у Чорному морі), а також основні потреби українських захисників (посилення протиповітряної оборони, масштабування виробництва безпілотників, постачання засобів далекобійного ураження, забезпечення військових сучасною технікою).