В 2025-м возможности украинской "оборонки" могут достичь $35 млрд – Умеров
Рустем Умеров (Фото: congress.gov.ua)

В 2025 году возможности оборонно-промышленного комплекса Украины могут достичь $35 млрд. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров.

По его мнению, для этого важны инвестиции со стороны партнеров и создание совместных предприятий для "максимального раскрытия" потенциала украинского военно-промышленного комплекса.

В сентябре 2024-го Умеров заявлял, что благодаря иностранным инвестициям украинский ОПК может достичь $20 млрд в 2025-м.

Новое заявление Умеров сделал после встречи с министрами иностранных дел и представителями девяти стран Юго-Восточной Европы (Албании, Боснии и Герцеговины, Молдовы, Северной Македонии, Румынии, Словении, Турции, Хорватии и Черногории).

Глава Минобороны сообщил, что страны готовы расширять сотрудничество с балканскими странами в сферах оборонных технологий и тренировки военнослужащих.

Также чиновники обсуждали результаты 25-го заседания формата "Рамштайн", Умеров призвал делегации активно приобщаться к работе оборонных коалиций для обеспечения Украины всем необходимым.

Кроме этого среди тем были ситуация безопасности в Украине и ход операций (на Покровском, Курском, Харьковском направлениях, в Черном море), а также основные потребности украинских защитников (усиление противовоздушной обороны, масштабирование производства беспилотников, снабжение средств дальнобойного поражения, обеспечение военных современной техникой).

Читайте также
Украина получила более 150 млн евро от союзников на производство ракет и дронов
Читайте также
"Вы что, дураки?" В НАТО раскритиковали инвесторов за нежелание вкладывать деньги в ОПК
войнаоружиеминобороныОПКвпкРустем Умеровукраинское производство