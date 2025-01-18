В 2025-м возможности украинской "оборонки" могут достичь $35 млрд – Умеров

По его мнению, для этого важны инвестиции со стороны партнеров и создание совместных предприятий

Рустем Умеров (Фото: congress.gov.ua)

В 2025 году возможности оборонно-промышленного комплекса Украины могут достичь $35 млрд. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров.

По его мнению, для этого важны инвестиции со стороны партнеров и создание совместных предприятий для "максимального раскрытия" потенциала украинского военно-промышленного комплекса.

В сентябре 2024-го Умеров заявлял, что благодаря иностранным инвестициям украинский ОПК может достичь $20 млрд в 2025-м.

Новое заявление Умеров сделал после встречи с министрами иностранных дел и представителями девяти стран Юго-Восточной Европы (Албании, Боснии и Герцеговины, Молдовы, Северной Македонии, Румынии, Словении, Турции, Хорватии и Черногории).

Глава Минобороны сообщил, что страны готовы расширять сотрудничество с балканскими странами в сферах оборонных технологий и тренировки военнослужащих.

Также чиновники обсуждали результаты 25-го заседания формата "Рамштайн", Умеров призвал делегации активно приобщаться к работе оборонных коалиций для обеспечения Украины всем необходимым.

Кроме этого среди тем были ситуация безопасности в Украине и ход операций (на Покровском, Курском, Харьковском направлениях, в Черном море), а также основные потребности украинских защитников (усиление противовоздушной обороны, масштабирование производства беспилотников, снабжение средств дальнобойного поражения, обеспечение военных современной техникой).