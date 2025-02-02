Зеленський: Майбутній спецпосланець Трампа відвідає Україну найближчим часом
Майбутній спецпосланець президента США Дональда Трампа Кіт Келлог разом зі своєю командою "найближчим часом" відвідає Україну, контакти онлайн та телефоном уже ведуться. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю агенції Associated Press.
"Я впевнений, що вони будуть дуже скоро в Україні. Для них це важливо, і ми так домовлялись і з президентом Трампом, що команди почнуть працювати більше, щільніше. Так воно і буде", – заявив він.
Президент повідомив, що мав сигнали від американської сторони, що ця команда буде в Україні "найближчим часом".
За словами Зеленського, новий візит заплановано, але конкретної дати він наразі не знає.
"Для нас важливо, щоби це відбулось найближчими тижнями, найближчими датами. Це для нас важливо, я думаю, все це станеться", – підсумував він.
Також Зеленський підтвердив, що візит Келлога відклали саме з юридичних причин. Раніше про це повідомляло міністерство закордонних справ України й зазначало, що поїздка має відбутися після інавгурації нового президента США.
Дипломатичне відомство називало причиною перенесення візиту американський Logan Act, який забороняє неуповноваженим особам вести переговори між США та іншими державами.
- У грудні агенція Reuters із посиланням на джерела заявляла, що Келлог поїде до Києва та декількох інших європейських столиць на початку січня. Українське МЗС повідомляло, що сторони попередньо узгодили дату візиту.
- Проте вже у січні Reuters заявила, що майбутній спецпредставник відклав поїздку до інавгурації Трампа 20 січня.
- Очільник української дипломатії Сибіга заявив, що візит Кіта Келлога до України відбудеться у "свій час".