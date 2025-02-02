Зеленський: Майбутній спецпосланець Трампа відвідає Україну найближчим часом
Кіт Келлог (Фото: SARAH SILBIGER / EPA)

Майбутній спецпосланець президента США Дональда Трампа Кіт Келлог разом зі своєю командою "найближчим часом" відвідає Україну, контакти онлайн та телефоном уже ведуться. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю агенції Associated Press.

"Я впевнений, що вони будуть дуже скоро в Україні. Для них це важливо, і ми так домовлялись і з президентом Трампом, що команди почнуть працювати більше, щільніше. Так воно і буде", – заявив він.

Президент повідомив, що мав сигнали від американської сторони, що ця команда буде в Україні "найближчим часом".

За словами Зеленського, новий візит заплановано, але конкретної дати він наразі не знає.

"Для нас важливо, щоби це відбулось найближчими тижнями, найближчими датами. Це для нас важливо, я думаю, все це станеться", – підсумував він.

Також Зеленський підтвердив, що візит Келлога відклали саме з юридичних причин. Раніше про це повідомляло міністерство закордонних справ України й зазначало, що поїздка має відбутися після інавгурації нового президента США.

Дипломатичне відомство називало причиною перенесення візиту американський Logan Act, який забороняє неуповноваженим особам вести переговори між США та іншими державами.

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