Візит спецпредставника Трампа до України відклали з юридичних причин, буде після інавгурації – МЗС

У Києві закликали "не пускатися в фантазування, конспірологічні теорії" стосовно цієї ситуації

Кіт Келлог (Фото: SARAH SILBIGER / EPA)

Візит Кіта Келлога до України відклали з юридичних причин – поїздка майбутнього спецпосланника Дональда Трампа щодо врегулювання війни має відбутися після інавгурації нового президента США. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий під час брифінгу.

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"Я б надав перевагу, щоби все-таки команда генерала Келлога коментувала терміни візиту. Можу сказати, що візит продовжує готуватися, він відбудеться. І я думаю, що буде правдивим сказати, що жодних політичних причин, чому цей візит відбудеться саме після інавгурації, немає", – заявив він.

Тихий зауважив, що візит Келлога до України відбудеться після інавгурації лише через суто юридичні причини. Так, в американському законодавстві є Logan Act, що забороняє неуповноваженим особам вести переговори між США та іншими державами.

За даними МЗС, це єдина причина, чому візит Келлога був перенесений на час після інавгурації Трампа. Речник відомства закликав "не пускатися в фантазування, конспірологічні теорії" щодо цієї ситуації.

"Ми, повторюся, готуємося до цього візиту, ми вважаємо, що він дуже важливий, і ми дійсно хочемо, якомога швидше після інавгурації розпочати діалог з генералом Келлогом з найбільш важливих питань досягнення всеосяжного, справедливого та стійкого миру", – підсумував український посадовець.