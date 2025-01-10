Визит спецпредставителя Трампа в Украину отложили по юридическим причинам – МИД

В Киеве призвали "не пускаться в фантазирование, конспирологические теории" по этой ситуации

Кит Келлог (Фото: SARAH SILBIGER / EPA)

Визит Кита Келлога в Украину отложили по юридическим причинам – поездка будущего спецпосланника Дональда Трампа по урегулированию войны должна состояться после инаугурации нового президента США. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий во время брифинга.

"Я бы предпочел, чтобы все-таки команда генерала Келлога комментировала сроки визита. Могу сказать, что визит продолжает подготавливаться, он состоится. И я думаю, что будет правдивым сказать, что никаких политических причин, почему этот визит состоится именно после инаугурации, нет", – заявил он.

Тихий отметил, что визит Келлога в Украину состоится после инаугурации только по сугубо юридическим причинам. Так, в американском законодательстве есть Logan Act, запрещающий неуполномоченным лицам вести переговоры между США и другими государствами.

По данным МИД, это единственная причина, почему визит Келлога был перенесен на время после инаугурации Трампа. Спикер ведомства призвал "не пускаться в фантазирование, конспирологические теории" по отношению к этой ситуации.

"Мы, повторюсь, готовимся к этому визиту, мы считаем, что он очень важен, и мы действительно хотим, как можно скорее после инаугурации начать диалог с генералом Келлогом по наиболее важным вопросам достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира", – подытожил украинский чиновник.