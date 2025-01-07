Келлог отложил поездку в Украину до инаугурации Трампа – Reuters

Келлог должен был приехать в Украину в начале января, но визит отложен

Кbт Келлог (Фото: SARAH SILBIGER / EPA)

Будущий спецпредставитель Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог отложил ознакомительную поездку в Киев и другие европейские столицы до инаугурации Трампа 20 января. Об этом пишет Reuters со ссылкой на четырех собеседников, знающих о планировании поездки.

В декабре 2024 года информагентство сообщало, что генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог планировал визит в Киев для встречи с украинскими лидерами в начале января. Его команда также организовывала встречи с официальными лицами в других европейских столицах, включая Рим и Париж.

Но эта поездка, которая должна стать первым случаем, когда новые должностные лица администрации Трампа отправились в Киев после выборов 5 ноября, была отложена.

Ожидается, что Келлог прибудет в Украину после вступления Трампа в должность, хотя дата не установлена, сообщили собеседники.

Пока неясно, почему Келлог отложил поездку, пишет информагентство.

27 ноября 2024 года Трамп выдвинул кандидатуру Келлога на должность спецпредставителя по Украине.

Спикер МИД Тихий заявил, что у Киева ранее был контакт с Келлогом, Украина рассчитывает на активное взаимодействие.

Сам Келлог сказал, что готов "неустанно работать для обеспечения мира через силу".

20 декабря Тихий сказал, что Киев и Вашингтон определились, когда будет визит спецпредставителя Трампа в Украину, но дату не назвал.

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