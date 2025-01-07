Келлог отложил поездку в Украину до инаугурации Трампа – Reuters
Будущий спецпредставитель Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог отложил ознакомительную поездку в Киев и другие европейские столицы до инаугурации Трампа 20 января. Об этом пишет Reuters со ссылкой на четырех собеседников, знающих о планировании поездки.
В декабре 2024 года информагентство сообщало, что генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог планировал визит в Киев для встречи с украинскими лидерами в начале января. Его команда также организовывала встречи с официальными лицами в других европейских столицах, включая Рим и Париж.
Но эта поездка, которая должна стать первым случаем, когда новые должностные лица администрации Трампа отправились в Киев после выборов 5 ноября, была отложена.
Ожидается, что Келлог прибудет в Украину после вступления Трампа в должность, хотя дата не установлена, сообщили собеседники.
Пока неясно, почему Келлог отложил поездку, пишет информагентство.
- 27 ноября 2024 года Трамп выдвинул кандидатуру Келлога на должность спецпредставителя по Украине.
- Спикер МИД Тихий заявил, что у Киева ранее был контакт с Келлогом, Украина рассчитывает на активное взаимодействие.
- Сам Келлог сказал, что готов "неустанно работать для обеспечения мира через силу".
- 20 декабря Тихий сказал, что Киев и Вашингтон определились, когда будет визит спецпредставителя Трампа в Украину, но дату не назвал.
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