Киев и Вашингтон определились с датой визита спецпредставителя Трампа в Украину
Кит Келлог (Фото: ЕРА/SHAWN THEW)

Будущий спецпредставитель Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог должен приехать в Украину, стороны предварительно согласовали дату визита. Об этом на брифинге заявил представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

"Предварительно определена дата этого визита. Дату я называть не буду по соображениям безопасности. Но могу подтвердить, что мы ждем генерала Келлога в Украине", – сказал он.

Тихий подчеркнул, что Киев стремится передать представителю команды Трампа "важную информацию", которая должна учитываться при формировании новым американским руководством подходов к достижению справедливого мира.

На прошлой неделе Келлог анонсировал визиты, которые совершит команда избранного президента США, "чтобы выслушать мнения Москвы и Киева о завершении войны".

  • 27 ноября 2024 года агентство Reuters сообщило, что Трамп рассматривает кандидатуру Келлога на должность спецпосланника по Украине.
  • В тот же день Трамп выдвинул кандидатуру Келлога на этот пост.
  • Представитель МИД Тихий заявил, что Киев ранее контактировал с Келлогом и рассчитывает на активное взаимодействие.
  • Сам Келлог сказал, что готов "неустанно работать для обеспечения мира через силу".
Читайте также
У Трампа заявили, что Россия теряет в пять раз больше военных, чем Украина
СШАвойнадональд трампкит келлоггеоргий тихий