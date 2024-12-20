Киев и Вашингтон определились с датой визита спецпредставителя Трампа в Украину
Будущий спецпредставитель Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог должен приехать в Украину, стороны предварительно согласовали дату визита. Об этом на брифинге заявил представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий.
"Предварительно определена дата этого визита. Дату я называть не буду по соображениям безопасности. Но могу подтвердить, что мы ждем генерала Келлога в Украине", – сказал он.
Тихий подчеркнул, что Киев стремится передать представителю команды Трампа "важную информацию", которая должна учитываться при формировании новым американским руководством подходов к достижению справедливого мира.
На прошлой неделе Келлог анонсировал визиты, которые совершит команда избранного президента США, "чтобы выслушать мнения Москвы и Киева о завершении войны".
- 27 ноября 2024 года агентство Reuters сообщило, что Трамп рассматривает кандидатуру Келлога на должность спецпосланника по Украине.
- В тот же день Трамп выдвинул кандидатуру Келлога на этот пост.
- Представитель МИД Тихий заявил, что Киев ранее контактировал с Келлогом и рассчитывает на активное взаимодействие.
- Сам Келлог сказал, что готов "неустанно работать для обеспечения мира через силу".