У Трампа заявили, что Россия теряет в пять раз больше военных, чем Украина

Кит Келлог заявил, что нынешняя война России против Украины приобрела характер войны на истощение, подобно событиям времен Второй мировой войны

Кит Келлог (Скриншот из видео)

Будущий спецпредставитель Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог заявил в эфире Fox Business, что соотношение потерь украинских и российских военных на поле боя составляют один к пяти соответственно.

По его словам, россияне "просто заваливают большим количеством солдат, а затем еще большим".

"Атаки волнами с большими масштабами жертв — привычная практика россиян, равно как и северокорейцев. Уровень потерь России и Украины около пяти к одному. Это война на истощение", – сказал Келлог.

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, по состоянию на утро 19 декабря потери армии РФ перевалили за 768 220 человек.

8 декабря 2024 года президент Зеленский заявил, что безвозвратные потери Украины с начала полномасштабной войны составляют 43 000 военнослужащих.

Ранее 8 декабря избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украина якобы "потеряла в войне 400 000 солдат и еще больше гражданских". В то же время, потери РФ он оценил в 600 000 погибшими и ранеными.