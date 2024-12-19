У Трампа заявили, что Россия теряет в пять раз больше военных, чем Украина
Будущий спецпредставитель Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог заявил в эфире Fox Business, что соотношение потерь украинских и российских военных на поле боя составляют один к пяти соответственно.
По его словам, россияне "просто заваливают большим количеством солдат, а затем еще большим".
"Атаки волнами с большими масштабами жертв — привычная практика россиян, равно как и северокорейцев. Уровень потерь России и Украины около пяти к одному. Это война на истощение", – сказал Келлог.
По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, по состоянию на утро 19 декабря потери армии РФ перевалили за 768 220 человек.
- 8 декабря 2024 года президент Зеленский заявил, что безвозвратные потери Украины с начала полномасштабной войны составляют 43 000 военнослужащих.
- Ранее 8 декабря избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украина якобы "потеряла в войне 400 000 солдат и еще больше гражданских". В то же время, потери РФ он оценил в 600 000 погибшими и ранеными.