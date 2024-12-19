У Трампа заявили, що Росія втрачає вп'ятеро більше військових, ніж Україна

Кіт Келлог заявив, що нинішня війна Росії проти України набула характеру війни на виснаження, подібно до подій часів Другої світової війни

Кіт Келлог (Скриншот з відео)

Майбутній спецпредставник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив в ефірі Fox Business, що співвідношення втрат українських і російських військових на полі бою складають один до п'яти відповідно.

За його словами, росіяни "просто завалюють великою кількістю солдатів, а потім іще більшою".

"Атаки хвилями з великими масштабами жертв — звична практика росіян, так само як і північнокорейців. Рівень втрат Росії та України десь п'ять до одного. Це війна на виснаження", – сказав Келлог.

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, станом на ранок 19 грудня втрати армії РФ перевалили за 768 220 осіб.

8 грудня 2024 року президент Зеленський заявив, що безповоротні втрати України з початку повномасштабної війни становлять 43 000 військовослужбовців.

Раніше 8 грудня обраний президент США Дональд Трамп заявив, що Україна нібито "втратила у війні 400 000 солдатів і ще більше цивільних". Водночас втрати РФ він оцінив у 600 000 загиблими й пораненими.