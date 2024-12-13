Келлог анонсировал визиты команды Трампа, чтобы "выслушать позиции Украины и России"

"Мы собираемся довести эту войну в Европе до завершения, успешного завершения и для американского народа тоже", – сказал он

Кит Келлог (Фото: ЕРА/SARAH SILBIGER)

Номинированный Дональдом Трампом на должность спецпосланника по вопросам России и Украины генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог анонсировал визиты, которые совершит команда избранного президента США, чтобы выслушать мнения Москвы и Киева о завершении войны. Об этом он заявил в эфире Fox News.

На вопрос о возможных поездках в Европу, Россию или Украину Келлог ответил, что команда Трампа "готовит планы поехать и просто послушать" мнения сторон, поскольку пока у них еще нет полномочий вести переговоры от имени США.

"Но не помешает прислушиваться к людям более активно, учитывая календарь, пытаясь сделать это в ближайшей перспективе, и убедиться, что у нас есть правильные элементы, которые мы можем представить президенту Трампу", – отметил Келлог.

Он подчеркнул, что окончательные решения по этому поводу будет принимать избранный президент США.

"Наша работа состоит в том, чтобы помочь ему добиться успеха для американского народа. И мы это сделаем. Мы собираемся довести эту войну в Европе до завершения, успешного завершения и для американского народа тоже", – добавил чиновник.

27 ноября агентство Reuters сообщило, что Трамп рассматривает кандидатуру Келлога на должность спецпосланника по Украине.

В тот же день Трамп выдвинул кандидатуру Келлога на этот пост.

Спикер МИД Тихий заявил, что Киев ранее имел контакт с Келлогом, и рассчитывает на активное взаимодействие.

Сам Келлог сказал, что готов "неустанно работать для обеспечения мира через силу".