Келлог анонсував візити команди Трампа, щоб "вислухати позиції України та Росії"
Номінований Дональдом Трампом на посаду спецпосланця з питань Росії та України генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог анонсував візити, які здійснить команда обраного президента США, щоб вислухати думки Москви та Києва щодо завершення війни. Про це він заявив в ефірі Fox News.
На запитання про можливі поїздки до Європи, Росії чи України Келлог відповів, що команда Трампа "готує плани поїхати й просто послухати" думки сторін, оскільки наразі вони ще не мають повноважень вести переговори від імені США.
"Але не завадить прислухатися до людей більш активно, з огляду на календар, намагаючись зробити це в найближчій перспективі, та переконатися, що у нас є правильні елементи, які ми можемо представити президенту Трампу", – зазначив Келлог.
Він наголосив, що остаточні рішення з цього приводу ухвалюватиме обраний президент США.
"Наша робота полягає в тому, щоб допомогти йому досягти успіху для американського народу. І ми це зробимо. Ми збираємося довести цю війну в Європі до завершення, успішного завершення і для американського народу теж", – додав посадовець.
- 27 листопада агентство Reuters повідомило, що Трамп розглядає кандидатуру Келлога на посаду спецпосланника з питань України.
- Того самого дня Трамп висунув кандидатуру Келлога на цю посаду.
- Речник МЗС Тихий заявив, що Київ раніше мав контакт із Келлогом, і розраховує на активну взаємодію.
- Сам Келлог сказав, що готовий "невтомно працювати для забезпечення миру через силу".