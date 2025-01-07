Келлог відклав поїздку до України до інавгурації Трампа – Reuters

Келлог мав приїхати до України на початку січня, але візит відкладено

Кіт Келлог (Фото: SARAH SILBIGER / EPA)

Майбутній спецпредставник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог відклав ознайомчу поїздку до Києва та інших європейських столиць до інавгурації Трампа 20 січня. Про це пише Reuters із посиланням на чотирьох співрозмовників, які знають про планування поїздки.

В грудні 2024-го інформагентство повідомляло, що генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог планував візит до Києва для зустрічі з українськими лідерами на початку січня. Його команда також організовувала зустрічі з офіційними особами в інших європейських столицях, включно з Римом і Парижем.

Але ця поїздка, яка мала стати першим випадком, коли нові посадові особи адміністрації Трампа вирушали до Києва після виборів 5 листопада, була відкладена.

Очікується, що Келлог прибуде в Україну після вступу Трампа на посаду, хоча дата не встановлена, повідомили співрозмовники.

Поки незрозуміло, чому Келлог відклав поїздку, пише інформагентство.

27 листопада 2024 року Трамп висунув кандидатуру Келлога на посаду спецпосланника з питань України.

Речник МЗС Тихий заявив, що Київ раніше мав контакт з Келлогом і розраховує на активну взаємодію.

Сам Келлог сказав, що готовий "невтомно працювати для забезпечення миру через силу".

20 грудня Тихий казав, що Київ і Вашингтон визначилися, коли буде візит спецпредставника Трампа в Україну, але дату не назвав.

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