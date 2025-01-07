Сибига – об отложенном визите Келлога в Украину: Встреча состоится в свое время
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил на пресс-конференции, что визит Кита Келлога в Украину состоится "в свое время". Ранее издание Reuters сообщало, что будущий спецпредставитель Дональда Трампа по Украине и России отложил эту поездку на неопределенный срок.
"Я уверен, что эта встреча в свое время состоится, и мы находимся в контакте для того, чтобы быстро определить временные рамки для проведения и наполнения этой встречи национальными интересами", – сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.
По словам Сибиги, для Украины визит Келлога важен. Команда МИД находится в контакте с представителями Келлога, чтобы четко определить временные рамки для визита и наполнить его максимальным содержанием.
Утром четыре собеседника Reuters сообщили, что Келлог отложил ознакомительную поездку в Киев и другие европейские столицы до инаугурации Трампа 20 января. Причины неизвестны.
- 27 ноября 2024 года Трамп выдвинул кандидатуру Келлога на должность спецпосланника по вопросам Украины.
- Представитель МИД Тихий заявил, что Киев ранее имел контакт с Келлогом и рассчитывает на активное взаимодействие.
- Сам Келлог сказал, что готов "неустанно работать для обеспечения мира через силу".
- 20 декабря Тихий говорил, что Киев и Вашингтон определились, когда будет визит спецпредставителя Трампа в Украину, но дату не назвал.