Сибига – об отложенном визите Келлога в Украину: Встреча состоится в свое время

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил на пресс-конференции, что визит Кита Келлога в Украину состоится "в свое время". Ранее издание Reuters сообщало, что будущий спецпредставитель Дональда Трампа по Украине и России отложил эту поездку на неопределенный срок.

"Я уверен, что эта встреча в свое время состоится, и мы находимся в контакте для того, чтобы быстро определить временные рамки для проведения и наполнения этой встречи национальными интересами", – сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.

По словам Сибиги, для Украины визит Келлога важен. Команда МИД находится в контакте с представителями Келлога, чтобы четко определить временные рамки для визита и наполнить его максимальным содержанием.

Утром четыре собеседника Reuters сообщили, что Келлог отложил ознакомительную поездку в Киев и другие европейские столицы до инаугурации Трампа 20 января. Причины неизвестны.

27 ноября 2024 года Трамп выдвинул кандидатуру Келлога на должность спецпосланника по вопросам Украины.

Представитель МИД Тихий заявил, что Киев ранее имел контакт с Келлогом и рассчитывает на активное взаимодействие.

Сам Келлог сказал, что готов "неустанно работать для обеспечения мира через силу".

20 декабря Тихий говорил, что Киев и Вашингтон определились, когда будет визит спецпредставителя Трампа в Украину, но дату не назвал.