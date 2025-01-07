Сибіга – про відкладений візит Келлога до України: Зустріч відбудеться свого часу

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив на пресконференції, що візит Кіта Келлога до України відбудеться "свого часу". Раніше видання Reuters повідомляло, що майбутній спецпредставник Дональда Трампа з питань України та Росії відклав цю поїздку на невизначений термін.

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"Я впевнений, що ця зустріч свого часу відбудеться, і ми перебуваємо в контакті для того, щоб швидко визначити часові рамки для проведення і наповнення цієї зустрічі національними інтересами", – сказав глава українського зовнішньополітичного відомства.

За словами Сибіги, для України візит Келлога є важливим. Команда МЗС перебуває в контакті з представниками Келлога, щоб чітко визначити часові рамки для візиту і наповнення його максимальним змістом.

Вранці чотири співрозмовники Reuters повідомили, що Келлог відклав ознайомчу поїздку до Києва та інших європейських столиць до інавгурації Трампа 20 січня. Причини невідомі.

27 листопада 2024 року Трамп висунув кандидатуру Келлога на посаду спецпосланника з питань України.

Речник МЗС Тихий заявив, що Київ раніше мав контакт з Келлогом і розраховує на активну взаємодію.

Сам Келлог сказав, що готовий "невтомно працювати для забезпечення миру через силу".

20 грудня Тихий казав, що Київ і Вашингтон визначилися, коли буде візит спецпредставника Трампа в Україну, але дату не назвав.