Сибіга – про відкладений візит Келлога до України: Зустріч відбудеться свого часу
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив на пресконференції, що візит Кіта Келлога до України відбудеться "свого часу". Раніше видання Reuters повідомляло, що майбутній спецпредставник Дональда Трампа з питань України та Росії відклав цю поїздку на невизначений термін.
"Я впевнений, що ця зустріч свого часу відбудеться, і ми перебуваємо в контакті для того, щоб швидко визначити часові рамки для проведення і наповнення цієї зустрічі національними інтересами", – сказав глава українського зовнішньополітичного відомства.
За словами Сибіги, для України візит Келлога є важливим. Команда МЗС перебуває в контакті з представниками Келлога, щоб чітко визначити часові рамки для візиту і наповнення його максимальним змістом.
Вранці чотири співрозмовники Reuters повідомили, що Келлог відклав ознайомчу поїздку до Києва та інших європейських столиць до інавгурації Трампа 20 січня. Причини невідомі.
- 27 листопада 2024 року Трамп висунув кандидатуру Келлога на посаду спецпосланника з питань України.
- Речник МЗС Тихий заявив, що Київ раніше мав контакт з Келлогом і розраховує на активну взаємодію.
- Сам Келлог сказав, що готовий "невтомно працювати для забезпечення миру через силу".
- 20 грудня Тихий казав, що Київ і Вашингтон визначилися, коли буде візит спецпредставника Трампа в Україну, але дату не назвав.