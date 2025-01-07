Сибіга – про відкладений візит Келлога до України: Зустріч відбудеться свого часу
Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив на пресконференції, що візит Кіта Келлога до України відбудеться "свого часу". Раніше видання Reuters повідомляло, що майбутній спецпредставник Дональда Трампа з питань України та Росії відклав цю поїздку на невизначений термін.

"Я впевнений, що ця зустріч свого часу відбудеться, і ми перебуваємо в контакті для того, щоб швидко визначити часові рамки для проведення і наповнення цієї зустрічі національними інтересами", – сказав глава українського зовнішньополітичного відомства.

За словами Сибіги, для України візит Келлога є важливим. Команда МЗС перебуває в контакті з представниками Келлога, щоб чітко визначити часові рамки для візиту і наповнення його максимальним змістом.

Вранці чотири співрозмовники Reuters повідомили, що Келлог відклав ознайомчу поїздку до Києва та інших європейських столиць до інавгурації Трампа 20 січня. Причини невідомі.

  • 27 листопада 2024 року Трамп висунув кандидатуру Келлога на посаду спецпосланника з питань України.
  • Речник МЗС Тихий заявив, що Київ раніше мав контакт з Келлогом і розраховує на активну взаємодію.
  • Сам Келлог сказав, що готовий "невтомно працювати для забезпечення миру через силу".
  • 20 грудня Тихий казав, що Київ і Вашингтон визначилися, коли буде візит спецпредставника Трампа в Україну, але дату не назвав.
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