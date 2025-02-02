Зеленский: Будущий спецпосланник Трампа посетит Украину в ближайшее время
Будущий спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог вместе со своей командой "в ближайшее время" посетит Украину, контакты онлайн и по телефону уже ведутся. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью агентству Associated Press.
"Я уверен, что они будут очень скоро в Украине. Для них это важно, и мы так договаривались и с президентом Трампом, что команды заработают больше, плотнее. Так оно и будет", – заявил он.
Президент сообщил, что у него были сигналы от американской стороны, что эта команда будет в Украине "в ближайшее время".
По словам Зеленского, новый визит запланирован, но конкретной даты он пока не знает.
"Для нас важно, чтобы это произошло в ближайшие недели, ближайшие даты. Это для нас важно, я думаю, все это произойдет", – подытожил он.
Также Зеленский подтвердил, что визит Келлога был отложен именно по юридическим причинам. Ранее об этом сообщало министерство иностранных дел Украины и отмечало, что поездка должна пройти после инаугурации нового президента США.
Дипломатическое ведомство называло причиной перенесения визита американский Logan Act, запрещающий неуполномоченным лицам вести переговоры между США и другими государствами.
- В декабре агентство Reuters со ссылкой на источники заявляло, что Келлог поедет в Киев и несколько других европейских столиц в начале января. Украинский МИД сообщал, что стороны предварительно согласовали дату визита.
- Однако уже в январе Reuters заявила, что будущий спецпредставитель отложил поездку до инаугурации Трампа 20 января.
- Глава украинской дипломатии Сибига заявил, что визит Кита Келлога в Украину состоится в "свое время".