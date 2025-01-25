Сенат затвердив колишнього ведучого Fox News Піта Гегсета на посаді очільника Пентагону
Сенат США затвердив кандидатуру Піта Гегсета на посаді очільника Пентагону, вирішальний голос за нього віддав віцепрезидент Джей Ді Венс. Про це пишуть The New York Times та CNN.
Зазначається, що затвердження кандидатури колишнього ведучого Fox News на посаду міністра оборони США викликало значні суперечки, попри контроль Республіканської партії в Сенаті. Зокрема, проти Гегсета виступили колишній лідер партії Мітч Макконнелл, а також сенатори Ліза Мурковскі з Аляски та Сюзанна Коллінз із Мейну, які підтримали демократів.
Гегсета критикували через брак досвіду. Демократи заявляли, що він не має достатньої кваліфікації для управління армією та бюджетом міністерства оборони США.
У підсумку голосування в Сенаті завершилося розподілом голосів 50 на 50. Вирішальним став голос віцепрезидента Венса, який відповідно до американського законодавства надав додатковий голос у разі рівного результату.
Це й забезпечило затвердження Гегсета на посаді глави Пентагону, пояснюють журналісти.
Він замінить на цій посаді Ллойда Остіна.
- 20 січня 2025 року відбулась інавгурація 47-го президента США. Трамп анонсував підписання "історичних" указів. Зокрема, він встановить режим надзвичайної ситуації на південному кордоні США. Також Трамп має намір визнати міжнародні картелі терористичними організаціями.
- 23 січня під час саміту у Давосі Трамп заявив, що Саудівська Аравія має зменшити ціни на нафту, аби припинити війну Росії проти України.
- 24 січня диктатор Путін заявив про нібито готовність Росії до переговорів зі США щодо закінчення війни проти України й інших питань. Голова ОП Єрмак відповів, що розмови про Україну без України не буде.