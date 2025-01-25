Сенат затвердив колишнього ведучого Fox News Піта Гегсета на посаді очільника Пентагону

Піт Гегсет (Фото: ЕРА/SHAWN THEW)

Сенат США затвердив кандидатуру Піта Гегсета на посаді очільника Пентагону, вирішальний голос за нього віддав віцепрезидент Джей Ді Венс. Про це пишуть The New York Times та CNN.

Зазначається, що затвердження кандидатури колишнього ведучого Fox News на посаду міністра оборони США викликало значні суперечки, попри контроль Республіканської партії в Сенаті. Зокрема, проти Гегсета виступили колишній лідер партії Мітч Макконнелл, а також сенатори Ліза Мурковскі з Аляски та Сюзанна Коллінз із Мейну, які підтримали демократів.

Гегсета критикували через брак досвіду. Демократи заявляли, що він не має достатньої кваліфікації для управління армією та бюджетом міністерства оборони США.

У підсумку голосування в Сенаті завершилося розподілом голосів 50 на 50. Вирішальним став голос віцепрезидента Венса, який відповідно до американського законодавства надав додатковий голос у разі рівного результату.

Це й забезпечило затвердження Гегсета на посаді глави Пентагону, пояснюють журналісти.

Він замінить на цій посаді Ллойда Остіна.