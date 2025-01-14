У Трампа заявили, що хочуть "максимально вигідного" закінчення війни для України

Піт Хегсет (Фото: x.com/PeteHegseth)

Кандидат на посаду голови Пентагону Піт Гегсет від новообраного президента США Дональда Трампа заявив, що повномасштабну війну у новій адміністрації хочуть завершити з максимальною вигодою для України. Про це повідомляє NBC News.

"Це політичне рішення на рівні президента. Ми знаємо, хто агресор. Ми знаємо, хто хороший хлопець. Ми хотіли б, щоб це було максимально вигідно для українців. Але ця війна має закінчитися", – сказав він.

14 січня відбулися слухання щодо затвердження кандидатури Гегсета в Комітеті Сенату зі збройних сил. Йому ставили безліч питань, зокрема сенатор штату Мен Ангус Кінг висловив "занепокоєння" тим, що під час своєї вступної заяви кандидат жодного разу не згадав про Україну чи Росію.

"Це код, який означає, що ми збираємося залишити Україну?", – запитав він.

У відповідь Гегсет сказав, що Трамп ясно дав зрозуміти, що хотів би "покласти край цьому конфлікту".

NBC News зазначає, що в політичній анкеті Комітету Сенату збройних сил Гегсет припустив, що США слід утримувати Росію від дій, які суперечать американським інтересам. Проте не відповів на запитання щодо важливості продовження військової підтримки України.

"У разі затвердження моєї кандидатури я забезпечу, щоб Міністерство оборони відігравало ключову роль у загальноурядових зусиллях щодо підтримки спеціального представника президента з питань України та Росії", – сказано в анкеті Гегсета.