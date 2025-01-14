Блінкен та Остін пояснили, чим небезпечне передчасне припинення вогню в Україні

За словами двох представників США, небезпека в такому разі загрожує не лише Україні, а й США та іншим країнам

Ллойд Остін та Ентоні Блінкен (Фото: ЕРА)

Глава Пентагона Ллойд Остін і держсекретар США Ентоні Блінкен вважають, що скорочення військової допомоги Україні від союзників та примус до передчасного припинення вогню призведе до того, що Росія зможе переозброїтися та напасти знову. Свою думку вони висловили у колонці для The New York Times.

Вони назвали сьогоднішній успіх України на фронті "величезним стратегічним досягненням", зокрема завдяки зусиллям союзників. Остін і Блінкен перерахували важелі, які використовувалися і які необхідно використовувати надалі, щоб припинити повномасштабну війну.

Йшлося про санкції проти Росії та її союзників, далекобійні удари вглиб РФ, військову та фінансову допомогу Україні, заморожування $300 млрд російських активів та інше.

"Усе це дало важелі впливу Україні і наступній адміністрації США. Ці важелі мають бути використані для припинення війни [Володимира] Путіна та встановлення міцного миру, який гарантує, що українці зможуть стримувати подальшу російську агресію, захищати свою територію та процвітати як суверенна демократія. Саме так виглядатиме мир через силу", – кажуть Блінкен та Остін.

Проте, за їхніми словами, російський диктатор зберігає "імперські амбіції". І якщо союзники скоротять військову допомогу та почнуть примушувати до "передчасного припинення вогню", то Путін зможе відпочити, переозброїтися і зрештою знову атакувати.

Остін та Блінкен назвали наслідки цього "миру через капітуляцію" як для України, так і для Європи, США та інших країн.

За їхніми словами, Україна в такому випадку виявиться "роздавлена чоботом Путіна", а Європа опиниться під "тінню тирана", який вирішив "відновити імперію Москви, що пала". США доведеться витрачати більше ресурсів та брати на себе більші ризики, щоб захиститися від Росії та інших "автократів та агентів хаосу".

Союзники Америки можуть зіткнутися з новими ризиками агресії з боку автократів, які розцінять перемогу Путіна як "ліцензію на власне полювання", наголосили представники США.

"Проведення політики миру за допомогою сили життєво важливе для виживання України та безпеки Америки. США, їхні союзники та партнери повинні продовжувати підтримувати Україну та зміцнювати її позиції для переговорів, які колись покладуть край агресивній війні Путіна", – сказано у заяві.