Трамп заявив, що "дуже швидко" зустрінеться з Путіним

Новообраний президент США вчергове наголосив, що до інавгурації 20 січня цього робити не варто

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що збирається зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним "дуже швидко" після того, як він вступить на посаду наступного тижня. Про це він сказав в ефірі Newsmax, пише Reuters.

Трамп не озвучив дату зустрічі, яка стане першою між лідерами двох країн після початку повномасштабної війни Росії проти України 2022 року.

Коли його запитали про стратегію припинення війни, Трамп сказав: "Ну, є лише одна стратегія, і вона залежить від Путіна, і я не можу уявити, що він надто в захваті від того, як все пішло, тому що це пішло не зовсім добре для нього".

Він наголосив, що збирається влаштувати зустріч "дуже швидко".

Трамп сказав, що зробив би це і раніше, але спочатку треба "потрапити в офіс", тобто офіційно вступити у посаду.

7 січня 2025 року обраний американський лідер допустив, що міг би зустрітися з російським диктатором "значно швидше, ніж через шість місяців". Однак наголосив, що зустріч до інавгурації була б недоречною.

9 січня Трамп заявив, що вже готується його зустріч з Путіним, але не назвав термінів. У Кремлі заявили, що конкретних планів зустрічі немає.

12 січня повідомлялось, що майбутній радник обраного президента США з нацбезпеки Майк Волц анонсував телефонну розмову між Трампом і Путіним у найближчі тижні.

Читайте також: У Трампа кажуть, що проситимуть Україну "піти ва-банк" та знизити мобілізаційний вік до 18