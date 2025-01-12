У Трампа кажуть, що проситимуть Україну "піти ва-банк" та знизити мобілізаційний вік до 18
Майк Волц (Фото: ЕРА/AARON SCHWARTZ)

Адміністрація Дональда Трампа нібито проситиме від України зниження мобілізаційного віку до 18. Про це в ефірі ABC News заявив майбутній радник обраного президента США з нацбезпеки Майк Волц.

Конгресмен вважає, що зниження мобілізаційного віку є важливим для зміцнення лінії фронту, що, своєю чергою, дозволить досягти певних домовленостей.

"Київ стикається з серйозними кадровими проблемами, адже призовний вік не досягає навіть 18 років. Коли ми чуємо про моральні труднощі та ситуацію на фронті, варто зауважити: якщо українці закликають весь світ підтримати демократію "ва-банк", то і вони мають піти ва-банк задля демократії", – сказав він.

Волтц підкреслив, що Сполучені Штати "прагнуть спостерігати за тим, як Україна розв'язує питання, пов'язані з забезпеченням людськими ресурсами для ведення війни".

"Одна з речей, яку проситимемо від українців – це питання людської сили. Їх призовний вік 26 років [мінімальний призовний вік в Україні – 25 років], а не 18", – підсумував майбутній радник Трампа.

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