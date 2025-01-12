У Трампа кажуть, що проситимуть Україну "піти ва-банк" та знизити мобілізаційний вік до 18

Майк Волц заявив, що це дозволить стабілізувати лінію фронту та залучити більше військових

Майк Волц (Фото: ЕРА/AARON SCHWARTZ)

Адміністрація Дональда Трампа нібито проситиме від України зниження мобілізаційного віку до 18. Про це в ефірі ABC News заявив майбутній радник обраного президента США з нацбезпеки Майк Волц.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Конгресмен вважає, що зниження мобілізаційного віку є важливим для зміцнення лінії фронту, що, своєю чергою, дозволить досягти певних домовленостей.

"Київ стикається з серйозними кадровими проблемами, адже призовний вік не досягає навіть 18 років. Коли ми чуємо про моральні труднощі та ситуацію на фронті, варто зауважити: якщо українці закликають весь світ підтримати демократію "ва-банк", то і вони мають піти ва-банк задля демократії", – сказав він.

Волтц підкреслив, що Сполучені Штати "прагнуть спостерігати за тим, як Україна розв'язує питання, пов'язані з забезпеченням людськими ресурсами для ведення війни".

"Одна з речей, яку проситимемо від українців – це питання людської сили. Їх призовний вік 26 років [мінімальний призовний вік в Україні – 25 років], а не 18", – підсумував майбутній радник Трампа.

Згідно з чинним законодавством, мобілізації під час війни підлягають військовозобов'язані чоловіки, придатні за станом здоров'я, від 25 до 60 років без досвіду військової служби.

Проте раніше існувала юридична колізія, що дозволяла мобілізувати чоловіків 18-25 років, якщо їх раніше визнали обмежено придатними у воєнний час – тепер це заборонено окремим законом Верховної Ради.

Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що знижувати мобілізаційний вік до 18 не планують.