У Трампа кажуть, що проситимуть Україну "піти ва-банк" та знизити мобілізаційний вік до 18
Адміністрація Дональда Трампа нібито проситиме від України зниження мобілізаційного віку до 18. Про це в ефірі ABC News заявив майбутній радник обраного президента США з нацбезпеки Майк Волц.
Конгресмен вважає, що зниження мобілізаційного віку є важливим для зміцнення лінії фронту, що, своєю чергою, дозволить досягти певних домовленостей.
"Київ стикається з серйозними кадровими проблемами, адже призовний вік не досягає навіть 18 років. Коли ми чуємо про моральні труднощі та ситуацію на фронті, варто зауважити: якщо українці закликають весь світ підтримати демократію "ва-банк", то і вони мають піти ва-банк задля демократії", – сказав він.
Волтц підкреслив, що Сполучені Штати "прагнуть спостерігати за тим, як Україна розв'язує питання, пов'язані з забезпеченням людськими ресурсами для ведення війни".
"Одна з речей, яку проситимемо від українців – це питання людської сили. Їх призовний вік 26 років [мінімальний призовний вік в Україні – 25 років], а не 18", – підсумував майбутній радник Трампа.
- Згідно з чинним законодавством, мобілізації під час війни підлягають військовозобов'язані чоловіки, придатні за станом здоров'я, від 25 до 60 років без досвіду військової служби.
- Проте раніше існувала юридична колізія, що дозволяла мобілізувати чоловіків 18-25 років, якщо їх раніше визнали обмежено придатними у воєнний час – тепер це заборонено окремим законом Верховної Ради.
- Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що знижувати мобілізаційний вік до 18 не планують.