У Трампа говорят, что попросят Украину "пойти ва-банк" и снизить возраст призыва до 18
Администрация Дональда Трампа якобы будет просить у Украины снижения мобилизационного возраста до 18. Об этом в эфире ABC News заявил будущий советник избранного президента США по нацбезопасности Майк Уолц.
Конгрессмен считает, что снижение мобилизационного возраста важно для укрепления линии фронта, что, в свою очередь, позволит достичь определенных договоренностей.
"Киев сталкивается с серьезными кадровыми проблемами, ведь призывной возраст не достигает даже 18 лет. Когда мы слышим о моральных трудностях и ситуации на фронте, стоит заметить: если украинцы призывают весь мир поддержать демократию "ва-банк", то и они должны пойти ва-банк для демократии", – сказал он.
Уолтц подчеркнул, что Соединенные Штаты "стремятся наблюдать за тем, как Украина решает вопросы, связанные с обеспечением человеческими ресурсами для ведения войны".
"Одна из вещей, которую будут требовать от украинцев – это вопрос человеческой силы. Их призывной возраст 26 лет [минимальный призывной возраст в Украине – 25 лет], а не 18", – подытожил будущий советник Трампа.
- Согласно действующему законодательству, мобилизации во время войны подлежат военнообязанные мужчины, пригодные по состоянию здоровья, от 25 до 60 лет без опыта военной службы.
- Однако ранее существовала юридическая коллизия, позволявшая мобилизовать мужчин 18-25 лет, если их ранее признали ограниченно годными в военное время – теперь это запрещено отдельным законом Верховной Рады.
- Президент Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что снижать мобилизационный возраст до 18 не планируют.