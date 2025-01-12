У Трампа говорят, что попросят Украину "пойти ва-банк" и снизить возраст призыва до 18

Майк Волц заявил, что это позволит стабилизировать линию фронта и привлечь больше военных

Майк Уолц (Фото: ЭРА/AARON SCHWARTZ)

Администрация Дональда Трампа якобы будет просить у Украины снижения мобилизационного возраста до 18. Об этом в эфире ABC News заявил будущий советник избранного президента США по нацбезопасности Майк Уолц.

Конгрессмен считает, что снижение мобилизационного возраста важно для укрепления линии фронта, что, в свою очередь, позволит достичь определенных договоренностей.

"Киев сталкивается с серьезными кадровыми проблемами, ведь призывной возраст не достигает даже 18 лет. Когда мы слышим о моральных трудностях и ситуации на фронте, стоит заметить: если украинцы призывают весь мир поддержать демократию "ва-банк", то и они должны пойти ва-банк для демократии", – сказал он.

Уолтц подчеркнул, что Соединенные Штаты "стремятся наблюдать за тем, как Украина решает вопросы, связанные с обеспечением человеческими ресурсами для ведения войны".

"Одна из вещей, которую будут требовать от украинцев – это вопрос человеческой силы. Их призывной возраст 26 лет [минимальный призывной возраст в Украине – 25 лет], а не 18", – подытожил будущий советник Трампа.

Согласно действующему законодательству, мобилизации во время войны подлежат военнообязанные мужчины, пригодные по состоянию здоровья, от 25 до 60 лет без опыта военной службы.

Однако ранее существовала юридическая коллизия, позволявшая мобилизовать мужчин 18-25 лет, если их ранее признали ограниченно годными в военное время – теперь это запрещено отдельным законом Верховной Рады.

Президент Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что снижать мобилизационный возраст до 18 не планируют.